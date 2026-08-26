رهبر جریان حکمت ملی عراق بر وحدت چارچوب هماهنگی و نقش آن در عبور دولت عراق از بحران‌ها تاکید کرد.

جوان آنلاین: سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در دفتر خود در بغداد میزبان هیاتی از فراکسیون النهج الوطنی بود.

به گزارش ایسنا، در این دیدار دو طرف درباره تحولات اوضاع سیاسی در عراق و منطقه رایزنی کردند.

حکیم ضمن تاکید بر اهمیت عبور از بحران‌ها با همبستگی ملی و انسجام داخلی، بحران اقتصادی را در راس بحران‌ها به حساب آورد و گفت که حل آن باید در راس اولویت‌ها باشد.

وی خواستار تداوم مبارزه با فساد و تمرکز بر پرونده‌های بزرگ و تلاش برای بازپس‌گیری بیت المال شد و بر لزوم خشکاندن منابع فساد و اتکا بر حکمرانی و اتوماسیون سازی در تعاملات تاکید کرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق بر اتکا به گفت‌و‌گو و تفاهم برای تکمیل پروژه انحصار سلاح در دست حکومت تاکید کرد.

او ضمن تاکید بر اهمیت جاودانه کردن فداکاری‌ها در مبارزه با تروریسم، تاکید کرد که این پروژه از لحاظ زمانبندی و سازوکار‌ها باید مرتبط با عراق باشد.

وی خواستار پایبندی به وحدت چارچوب هماهنگی شد و بیان کرد که چارچوب هماهنگی نمونه‌ای در عملکرد سیاسی ارائه کرده و در تشکیل دولت و عبور از بحران‌ها نقش داشته است.

حکیم ضمن تاکید بر حفظ دستاورد‌های محقق شده در پرونده‌های امنیتی، اجتماعی و سیاسی، مخالفت خود با تلاش‌ها برای بازگرداندن عراق به عقب از طریق گفتمان فرقه‌گرایی و تشویق آن و هدف قرار دادن نماد‌های طیف‌های جامعه عراق را اعلام کرد.