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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
ورزش » ساير

تفاهم فدراسیون، استقلال و تراکتور با حضور وزیر ورزش

2 در نشستی ویژه در حضور وزیر ورزش و جوانان و مسئولان فدراسیون فوتبال، تیم ملی امید و مدیران باشگاه‌های استقلال و تراکتور، زمینه تفاهم و هماهنگی برنامه‌های ملی و لیگ نخبگان آسیا فراهم شد.

جوان آنلاین: احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با توجه به اهمیت برنامه‌های تیم ملی فوتبال امید و ضرورت هماهنگی با نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا، مسئولان فدراسیون فوتبال، تیم ملی امید و مدیران باشگاه‌های استقلال و تراکتور را به نشستی ویژه در دفتر خود دعوت کرد.

به گزارش ایرنا، یکی از اهداف مهم فوتبال ایران، پایان دادن به انتظار نیم‌قرنی برای حضور تیم امید در بازی‌های المپیک است و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا می‌تواند مرحله‌ای مهم در مسیر آماده‌سازی این تیم برای رقابت‌های انتخابی و کسب سهمیه المپیک باشد.

بر همین اساس، برنامه آماده‌سازی و حضور تیم امید در بازی‌های آسیایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در عین حال، استقلال و تراکتور نیز به‌عنوان نمایندگان فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا، مسابقات مهمی را پیش‌رو دارند.

در این نشست، برنامه‌های پیش‌روی تیم ملی امید و دو باشگاه استقلال و تراکتور مورد بررسی قرار گرفت و طرفین دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را درباره چگونگی ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های ملی و باشگاهی مطرح کردند.

این جلسه با هدف دستیابی به راهکاری مشترک برگزار شد تا ضمن حفظ منافع ملی و فراهم شدن شرایط مناسب برای آماده‌سازی تیم امید، منافع استقلال و تراکتور به‌عنوان نمایندگان فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا نیز مورد توجه قرار گیرد.

دنیامالی در این نشست بر ضرورت تعامل و همکاری میان فدراسیون فوتبال، کادر تیم ملی امید و باشگاه‌ها تأکید کرد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین بر اهمیت بازی‌های آسیایی ناگویا تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیماتی شد که ضمن کمک به حضور قدرتمند این تیم در بازی‌های آسیایی، منافع نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا نیز حفظ شود.

این نشست در فضایی مثبت و تعاملی برگزار شد و پس از طرح دیدگاه‌ها و بررسی برنامه‌های طرفین، تفاهمات لازم برای ایجاد هماهنگی در برنامه‌های پیش‌رو صورت گرفت.

بر این اساس، فدراسیون فوتبال، تیم ملی امید و باشگاه‌های استقلال و تراکتور با تعامل و همکاری، برنامه‌های خود را به‌گونه‌ای هماهنگ خواهند کرد که ضمن تأمین نیاز‌های تیم ملی امید در مسیر بازی‌های آسیایی و هدف بزرگ صعود به المپیک، شرایط دو نماینده ایران برای حضور موفق در لیگ نخبگان آسیا نیز مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: باشگاه تراکتور ، باشگاه استقلال ، وزیر ورزش
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