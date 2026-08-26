فرانسه اظهارات مقام اسرائیلی درباره کشتار فلسطینیان را بشدت محکوم کرد

«ژروم بونافونت» سفیر فرانسه در سازمان ملل گفت: «ما اظهارات علنی بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، را که چند روز پیش خواستار کشته شدن ۳۰ یا ۴۰ نفر در غزه در هر شب شده بود، بشدت محکوم می‌کنیم.»

جوان آنلاین: سفیر و نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره فلسطین با محکوم کردن گسترش شهرک‌سازی و خشونت شهرک‌نشینان، خواستار بازسازی و احیای نهاد‌های تشکیلات خودگردان فلسطین شد.

به گزارش ایرنا، وی گفت: «بازگرداندن شرایط مناسب و شایسته برای زندگی مردم نباید به نهایی شدن روند خلع سلاح مشروط شود. مهم است که حماس خلع سلاح شود، اما اهمیت دارد که ارتش اسرائیل نیز عقب‌نشینی کند.»

سفیر فرانسه در سازمان ملل همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده بر کمک‌های بشردوستانه و نقض روزانه آتش‌بس را محکوم و تاکید کرد: «غزه و کرانه باختری دو بخش جدایی‌ناپذیر از فلسطین هستند.»

فرانسه اظهارات بن گویر درباره کشتار فلسطینیان را محکوم کرد.

اما نماینده ایالات متحده در حمایت از اسرائیل، به جای محکوم کردن این رژیم، حماس را به خاطر رنج غیرنظامیان در غزه سرزنش کرد.

«مایکل جی. والتز» سفیر ایالات متحده، گفت با وجود اینکه غزه همچنان با نیاز‌های جدی بشردوستانه مواجه است، بهبود‌های اخیر در دسترسی به کمک‌ها و وضعیت تغذیه نشان می‌دهد که افزایش حجم کمک‌های واردشده به غزه چه تاثیری بر زندگی غیرنظامیان داشته است.

او با استناد به گزارش‌های صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) ادعا کرد: حماس کمک‌های بشردوستانه را احتکار کرده و از این کمک‌ها به‌عنوان ابزاری برای کنترل مردم استفاده کرده است!

سفیر آمریکا در سازمان ملل سپس برای اثبات ادعا‌های خود علیه حماس بجای محکوم کردن اسرائیل، مدعی شد: «می‌دانید چه کسانی در غزه گرسنگی نمی‌کشند؟ نیرو‌های حماس گرسنگی نمی‌کشند. نمی‌بینید که رهبران آنها گرسنگی بکشند. همسران آنها را هم نمی‌بینید که با کیف‌های بیرکین جلوی دوربین ظاهر می‌شوند؛ آنها نیز گرسنگی نمی‌کشند.»

والتز از قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت (۲۰۲۵) و طرح جامع دونالد جی. ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره غزه دفاع و ادعا کرد: «این اقدامات جایگزینی عملی برای دو گزینه موجود ارائه می‌دهند: ادامه حکومت حماس یا تداوم اشغال طولانی‌مدت اسرائیل. حماس تاکنون دو بار متعهد شده است که خلع سلاح شود. در نهایت، بازسازی غزه و خروج احتمالی اسرائیل به این امر بستگی دارد که حماس از توانمندی‌های نظامی خود صرف‌نظر کند.»

سفیر آمریکا در سازمان ملل مدعی شد: «غزه نمی‌تواند به‌طور پایدار بازسازی شود، در حالی که حماس همچنان توانایی بازگرداندن آن به جنگ را در اختیار داشته باشد.»

پاکستان: چرا با وجود برقراری آتش‌بس، فلسطینیان همچنان کشته می‌شوند؟

«عاصم افتخار احمد» سفیر و نماینده پاکستان در این نشست شورای امنیت خاطرنشان کرد که از زمان اعلام آتش‌بس تاکنون، بیش از ۱۲۰۰ فلسطینی کشته شده‌اند.

وی سپس پرسید: «اگر آتش‌بس برقرار است ــ همان‌طور که به ما گفته شده است ــ پس چگونه حملات همچنان ادامه دارد و غیرنظامیان کشته می‌شوند؟»

او تاکید کرد که آتش‌بس «نخستین و ضروری‌ترین گام طرح» بوده است و بنابراین باید به‌طور کامل رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه تمامی اعضای شورای امنیت، الحاق سرزمین‌های فلسطینی را رد کرده‌اند، خواستار اقدام برای جلوگیری از حرکت در این مسیر شد و گفت: «بنابراین، باید اطمینان حاصل کنیم که همه اقداماتی را که در این جهت انجام می‌شوند، متوقف کنیم.»

افتخار احمد در عین حال گفت: پیشبرد پروژه موسوم به شهرک‌سازی «E ۱» که عملا بخش‌های شمالی و جنوبی کرانه باختری را از یکدیگر جدا خواهد کرد، به‌ویژه نگران‌کننده و اقدامی خطرناک در مسیر تشدید تنش‌ها است.

سفیر پاکستان در سازمان ملل همچنین ورود اجباری اسرائیل به مرکز آموزشی کالاندیا متعلق به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) در قدس شرقی اشغالی در روز سه‌شنبه را «نگران‌کننده» توصیف کرد.

وی همچنین به ادامه مسدود نگه‌داشتن بیش از ۴ میلیارد دلار از درآمد‌های فلسطینیان اشاره کرد و گفت: این اقدام توانایی تشکیلات خودگردان فلسطین برای ارائه خدمات ضروری را تضعیف می‌کند. «این درآمد‌ها باید بدون هیچ تاخیری آزاد شوند.»

نماینده فلسطین: اسرائیل آشکارا مصمم به نابودی دولت فلسطین است

«ریاض منصور» نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در این نشست شورای امنیت گفت: اسرائیل آشکارا مصم به نابودی دولت فلسطین است.

منصور تصریح کرد: «الحاق مدت‌هاست که در جریان است، اما اسرائیل اکنون با انتشار مناقصه‌های مربوط به طرح E۱، در زمینه الحاق کامل و تمام‌عیار از خط قرمز عبور کرده است.»

ناظر دائم دولت فلسطین در سازمان ملل متحد گفت: «اسرائیل به‌صراحت اعلام کرده است که هدفش از صدور این مناقصه‌ها، نابودی دولت فلسطین و پیروزی دولت شهرک‌نشینان است.»

منصور افزود: «آن‌ها اهمیتی نمی‌دهند که الحاق، هرگونه چشم‌انداز صلح در منطقه ما را از بین می‌برد. این دقیقا هدف آنهاست؛ زیرا عطش آنها برای توسعه‌طلبی استعماری بسیار بیشتر از نگرانی آنها نسبت به مردم خودشان است.»

به گفته او، اسرائیل در مقابل تلاش دارد اقدامات «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا، و اجرای «طرح جامع» را مختل کند؛ طرحی که به گفته منصور، «سیاست صریح رئیس‌جمهوری ترامپ در مخالفت با الحاق» را دربرمی‌گیرد.

منصور با بیان اینکه «اهداف آنها روشن است.» از همه کشور‌هایی که طرح E۱ و نظام شهرک‌سازی را محکوم کرده‌اند، قدردانی کرد و خواستار عقب‌نشینی تل آویو از تمامی این اقدامات یکجانبه و غیرقانونی شد.

وی گفت: «ما از همه کشور‌ها می‌خواهیم به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل، همان‌گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح کرده است، از جمله در زمینه به‌رسمیت نشناختن الحاق، تمایز قائل شدن، خودداری از کمک‌رسانی و پاسخگو کردن مسووولان، و همچنین حمایت از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود پایبند باشند.»

او تأکید کرد: «اقدامات مربوط به پایان دادن به تمامی تجارت با شهرک‌های اسرائیلی اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا اقتصاد شهرک‌ها سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار ارزش دارد و بر سرقت زمین‌ها و منابع ما بنا شده است.»

به گفته منصور، این اقدامات باید شامل برخورد با شرکت‌ها و موسسات مالی از جمله بانک‌هایی باشد که در فعالیت‌های غیرقانونی شهرک‌سازی مشارکت دارند.

وی همچنین خواستار اجرای کامل قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت در حمایت از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت، از جمله حق برخورداری از یک کشور مستقل، شد.

او خاطرنشان کرد: «اعلامیه نیویورک بار دیگر مخالفت قاطع با تمامی اقدامات غیرقانونی‌ای را که قابلیت تحقق راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌کنند، مورد تأکید قرار داد.»

منصور همچنین یورش به مرکز آموزشی کالادیا وابسته به آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، برافراشتن دوباره پرچم اسرائیل در محوطه سازمان ملل و «ویدئوی کودکانه، اما خطرناک بن گویر» با لباس نظامی پشت میز مدیر این مرکز را بخشی از الگویی برای نابودی آنروا دانست؛ اقدامی که به گفته او با هدف از میان بردن مسئله پناهندگان فلسطینی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: «کابینه کنونی اسرائیل خود را وقف به‌کارگیری آنچه قدرت خود می‌نامد علیه کسانی کرده است که توان مقابله ندارند» و همچنین در حق افرادی که برای کمک به آنها تلاش می‌کنند، یعنی کارکنان سازمان ملل و نیرو‌های بشردوستانه، کوتاهی کرده است.

او گفت: «غرور و گستاخی اسرائیل از احساس عمیق مصونیت از مجازات سرچشمه می‌گیردو از بین بردن این اطمینان، برای پایان دادن به این اقدامات هولناک ضروری است.»

منصور در پایان گفت: «خاورمیانه محکوم به جنگی دائمی نیست. اگر امروز با یکدیگر اقدام کنیم، آینده‌ای متفاوت امکان‌پذیر است.»