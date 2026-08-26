انگلیس تخریب مقر آنروا توسط اسرائیل را ظالمانه خواند

مقام ارشد وزارت امور خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌ای تخریب مرکز آموزشی قلندیا متعلق به آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (آنروا) در قدس اشغالی توسط اسرائیل را «ظالمانه» خواند و آن را محکوم کرد.

جوان آنلاین: استفن داوتی، وزیر مشاور انگلیس در امور خاورمیانه و شمال آفریقا امروز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ورود اجباری به مرکز آموزشی قلندیا وابسته به آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد (UNRWA) در اورشلیم (قدس اشغالی) و تصرف آن، ظالمانه است.

به گزارش ایرنا، وی در ادامه تاکید کرد: این مرکز سازمان ملل متحد به نسل‌ها پناهنده فلسطینی آموزش و فرصت ارائه داده است. اسرائیل باید به تعهدات خود عمل کند و به مصونیت اماکن سازمان ملل احترام بگذارد.

نظامیان رژیم صهیونیستی صبح روز سه‌شنبه به اردوگاه قلندیا در قدس اشغالی یورش برده و نیرو‌های پیاده در آنجا مستقر کردند. اشغالگران همچنین ورودی اصلی اردوگاه قلندیا و خیابان منتهی به شهر قدس را بستند.

شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی دیروز گزارش داد که ارتش اسرائیل شروع به منهدم کردن ساختمان آنروا در منطقه «کفر عقب» در قدس اشغالی کرده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته در مورد اقدام نظامیان اشغالگر گفت که اسرائیل به آنروا اجازه فعالیت نخواهد داد. او عنوان کرد: مطابق با دستورالعمل وی و پیروی از قانونی که تصویب شده است، از امروز تخلیه مجتمع آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد در «کفر عقب» در قدس آغاز می‌شود.