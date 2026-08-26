کد خبر: 1376353
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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۹
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سردار ولی‌زاده:

رزمایش «پیامبر اعظم (ص)» با محوریت خدمت و اقتدار در تهران اجرا می‌شود

1 فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از اجرای رزمایش «پیامبر اعظم (ص)» با محوریت خدمت، وحدت و اقتدار در محلات و رده‌های مختلف بسیج استان تهران خبر داد.

جوان آنلاین: سردار قربان محمد ولی‌زاده فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران چهارشنبه چهارم شهریور در جریان برگزاری رزمایش «پیامبر اعظم (ص)» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این رزمایش با شعار «خدمت، وحدت، اقتدار؛ از محله تا میدان» و همزمان با هفته وحدت در سطح رده‌های مختلف بسیج برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم یکی از محور‌های اصلی این رزمایش است، افزود: در این چارچوب، پایگاه‌های بسیج محلات، پایگاه‌های بسیج اقشار و سایر مجموعه‌های بسیج متناسب با ظرفیت و مأموریت خود، برنامه‌های مختلف خدمت‌رسانی را اجرا خواهند کرد.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران ادامه داد: قشر کارمندان با برپایی میز خدمت، جامعه حقوق‌دانان با ارائه مشاوره‌های حقوقی و جامعه پزشکی با ارائه مشاوره و ویزیت رایگان پزشکی در این رزمایش مشارکت می‌کنند و سایر اقشار نیز متناسب با توانمندی خود خدماتی را به مردم ارائه خواهند داد.

ولی‌زاده با اشاره به نقش پایگاه‌های بسیج در شناسایی و پیگیری مشکلات محلات گفت: پایگاه‌های محلات و پایگاه‌های اقشاری باید نظام مسائل محلات را احصا کنند و در حد توان برای حل مشکلات و مسائل مردم اقدام کنند؛ بنابراین خدمت‌رسانی در این رزمایش صرفاً به اجرای برنامه‌های مقطعی محدود نمی‌شود و شناسایی مسائل محله نیز مورد توجه است.

وی «وحدت» را دومین محور رزمایش «پیامبر اعظم (ص)» عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط امروز جامعه، موضوع وحدت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین منظور برنامه‌های تبیینی، بصیرتی و سخنرانی‌های مرتبط با موضوع وحدت در پایگاه‌های محلات، پایگاه‌های اقشار و میان مخاطبان مختلف بسیج برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران در ادامه با تشریح سومین محور رزمایش یعنی «اقتدار» اظهار کرد: در این بخش تلاش می‌شود اقتدار بسیج و نظام اسلامی در قالب برنامه‌های مختلف به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: اجرای گشت‌های رضویون، گشت‌های شبانه، آموزش‌های نظامی، مانور‌های مختلف و برنامه‌های رژه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در محور اقتدار این رزمایش است و گردان‌های مختلف بسیج نیز در این برنامه‌ها مشارکت خواهند داشت.

ولی‌زاده با اشاره به برگزاری رژه‌های پیاده، موتوری و خودرویی گفت: ظرفیت اقشار مختلف بسیج نیز برای نمایش اقتدار مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر قشر می‌تواند متناسب با مأموریت و توانمندی خود در این برنامه حضور داشته باشد؛ برای نمونه قشر کشاورزی می‌تواند با حضور تراکتور‌ها و تجهیزات خود در رژه‌ها مشارکت کند.

وی تأکید کرد: رزمایش «پیامبر اعظم (ص)» محدود به یک رده یا یک مجموعه خاص نیست و از پایگاه‌های محلات و اقشار تا میدان را شامل می‌شود و همه مجموعه‌های بسیج باید در سه محور خدمت، وحدت و اقتدار نقش‌آفرینی کنند.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران خاطرنشان کرد: دستورالعمل اجرای رزمایش به تمامی رده‌ها ابلاغ شده و برای رده‌های اقشاری، پایگاه‌های محلات، معاونت‌ها و نواحی در سطح استان برنامه مشخصی تدوین شده است تا برنامه‌های رزمایش بر اساس این دستورالعمل و با هدف خدمت‌رسانی، تقویت وحدت و نمایش اقتدار اجرا شود.

برچسب ها: سردار ولی زاده ، رزمایش ، تهران
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