کد خبر: 1376351
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

سایت هسته‌ای در کالیفرنیا؛ عامل مشکلات جسمی مردم آمریکا

2 مطالعه‌ای جدید نشان داده افرادی که نزدیک به سایت هسته‌ای در کالیفرنیا زندگی می‌کنند، اثرات مخربی بر سلامتی و بدن آنها به همراه دارد.

جوان آنلاین: یک مطالعه جدید نشان داده است افرادی که نزدیک به سایت آزمایشی «سانتا سوزانا» (SSFL) در ونتورا کالیفرنیا زندگی می‌کنند، میزان بالاتری از اختلالات خودایمنی، غدد درون‌ریز و متابولیک را گزارش کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، این یافته‌ها همچنین تحقیقات قبلی را که عمدتا سرطان را در بین ساکنان در فاصله ۸ کیلومتری این محل بررسی می‌کرد، گسترش می‌دهد.

این سایت هسته‌ای نزدیک به شش دهه به عنوان یک راکتور هسته‌ای و محل آزمایش موشک فعالیت می‌کرد. چندین حادثه، از جمله یک گداخت هسته‌ای جزئی در سال ۱۹۵۹، در آن رخ داد و زباله‌های رادیواکتیو و شیمیایی این تاسیسات، خاک و آب‌های زیرزمینی اطراف را آلوده کردند.

این سایت هسته‌ای در سال ۱۹۸۹ به عنوان یک مکان «فوق‌سرمایه‌گذاری» نامگذاری شد. از آن زمان، محققان اثرات احتمالی آن را بر ساکنان اطراف مطالعه کرده‌اند. آخرین مطالعه که در «ریسک آنالیز» منتشر شده، ساکنان تا فاصله ۲۴ کیلومتری از سایت مذکور را مورد بررسی قرار داده و بیماری‌های مزمن غیر از سرطان را بررسی کرده است.

تیمی به رهبری جنا بلیلر از موسسه محیط زیست و پایداری ریگلی دانشگاه کالیفرنیا، ۴۷۵ نفر را که در فاصله ۲۴ کیلومتری این سایت هسته‌ای زندگی می‌کردند، مورد بررسی قرار دادند.

محققان می‌خواستند متوجه شوند که آیا اثرات بر سلامتی فراتر از بیماری‌هایی است که پیشتر مورد مطالعه قرار گرفته و آیا زندگی در نزدیکی این مکان با بیماری مرتبط است یا خیر. آنها همچنین بررسی کردند که ساکنان چگونه خطرات زیست‌محیطی را درک می‌کنند و آیا این دیدگاه‌ها بر اقدامات احتیاطی آنها تاثیر می‌گذارد یا خیر.

طبق گزارش «اینترستینگ انجینیرینگ»، جمعیت مورد بررسی «نسبتا مرفه» بودند. حدود ۵۶ درصد از شرکت‌کنندگان درآمد سالانه خانوار خود را ۱۰۰ هزار دلار یا بیشتر گزارش کردند. بیش از یک سوم گفتند که از زمان نقل مکان به خانه فعلی خود، حداقل یک علامت دریافت کرده‌اند.

بیشترین تفاوت‌ها در بین ساکنانی که در فاصله ۸ کیلومتری از این مرکز زندگی می‌کردند، مشاهده شد. حدود ۱۸ درصد از آنها تشخیص خودایمنی را گزارش کردند، در حالیکه این رقم در بین افرادی که در فاصله ۱۸ تا ۲۴ کیلومتری زندگی می‌کردند، ۴ درصد بود.

الگوی مشابهی برای اختلالات متابولیک و غدد درون‌ریز مشاهده شد. حدود ۱۵ درصد از ساکنان در فاصله ۸ کیلومتری یکی از این تشخیص‌ها را گزارش کردند، در حالیکه این رقم در بین افرادی که در فاصله ۱۱ تا ۱۵ مایلی زندگی می‌کردند، به ۲ درصد کاهش یافت.

برچسب ها: سایت هسته ای ، آمریکا ، مشکلات جسمی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

بدون شرح

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

پیام «با ایران» چین به جهان 

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

رئیس مجلس به کربلا رسید

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

قرارگاه ویژه پلیس علیه تراستی‌ها تشکیل شد

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند 

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

«کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار