مطالعه‌ای جدید نشان داده افرادی که نزدیک به سایت هسته‌ای در کالیفرنیا زندگی می‌کنند، اثرات مخربی بر سلامتی و بدن آنها به همراه دارد.

جوان آنلاین: یک مطالعه جدید نشان داده است افرادی که نزدیک به سایت آزمایشی «سانتا سوزانا» (SSFL) در ونتورا کالیفرنیا زندگی می‌کنند، میزان بالاتری از اختلالات خودایمنی، غدد درون‌ریز و متابولیک را گزارش کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، این یافته‌ها همچنین تحقیقات قبلی را که عمدتا سرطان را در بین ساکنان در فاصله ۸ کیلومتری این محل بررسی می‌کرد، گسترش می‌دهد.

این سایت هسته‌ای نزدیک به شش دهه به عنوان یک راکتور هسته‌ای و محل آزمایش موشک فعالیت می‌کرد. چندین حادثه، از جمله یک گداخت هسته‌ای جزئی در سال ۱۹۵۹، در آن رخ داد و زباله‌های رادیواکتیو و شیمیایی این تاسیسات، خاک و آب‌های زیرزمینی اطراف را آلوده کردند.

این سایت هسته‌ای در سال ۱۹۸۹ به عنوان یک مکان «فوق‌سرمایه‌گذاری» نامگذاری شد. از آن زمان، محققان اثرات احتمالی آن را بر ساکنان اطراف مطالعه کرده‌اند. آخرین مطالعه که در «ریسک آنالیز» منتشر شده، ساکنان تا فاصله ۲۴ کیلومتری از سایت مذکور را مورد بررسی قرار داده و بیماری‌های مزمن غیر از سرطان را بررسی کرده است.

تیمی به رهبری جنا بلیلر از موسسه محیط زیست و پایداری ریگلی دانشگاه کالیفرنیا، ۴۷۵ نفر را که در فاصله ۲۴ کیلومتری این سایت هسته‌ای زندگی می‌کردند، مورد بررسی قرار دادند.

محققان می‌خواستند متوجه شوند که آیا اثرات بر سلامتی فراتر از بیماری‌هایی است که پیشتر مورد مطالعه قرار گرفته و آیا زندگی در نزدیکی این مکان با بیماری مرتبط است یا خیر. آنها همچنین بررسی کردند که ساکنان چگونه خطرات زیست‌محیطی را درک می‌کنند و آیا این دیدگاه‌ها بر اقدامات احتیاطی آنها تاثیر می‌گذارد یا خیر.

طبق گزارش «اینترستینگ انجینیرینگ»، جمعیت مورد بررسی «نسبتا مرفه» بودند. حدود ۵۶ درصد از شرکت‌کنندگان درآمد سالانه خانوار خود را ۱۰۰ هزار دلار یا بیشتر گزارش کردند. بیش از یک سوم گفتند که از زمان نقل مکان به خانه فعلی خود، حداقل یک علامت دریافت کرده‌اند.

بیشترین تفاوت‌ها در بین ساکنانی که در فاصله ۸ کیلومتری از این مرکز زندگی می‌کردند، مشاهده شد. حدود ۱۸ درصد از آنها تشخیص خودایمنی را گزارش کردند، در حالیکه این رقم در بین افرادی که در فاصله ۱۸ تا ۲۴ کیلومتری زندگی می‌کردند، ۴ درصد بود.

الگوی مشابهی برای اختلالات متابولیک و غدد درون‌ریز مشاهده شد. حدود ۱۵ درصد از ساکنان در فاصله ۸ کیلومتری یکی از این تشخیص‌ها را گزارش کردند، در حالیکه این رقم در بین افرادی که در فاصله ۱۱ تا ۱۵ مایلی زندگی می‌کردند، به ۲ درصد کاهش یافت.