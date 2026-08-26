جوان آنلاین: به نقل از نیوز مکس، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در سخنانی به تکرار ادعاهای دروغین و توهم آلود خود علیه ایران پرداخت.
به گزارش مهر، وزیر جنگ آمریکا در تلاش برای اقناع افکار عمومی کشورش که به دلیل مواجهه با مشکلات متعددی از قبیل افزایش قیمت حاملهای انرژی پس از تجاوز پرهزینه به ایران و ناامن شدن تنگه راهبردی هرمز با آن مواجه هستند، ادعا کرد: آمریکا به هیچ وجه گزینه حملات نظامی در تنگه هرمز را منتفی نمیداند.
«پیت هگست» که میکوشد تصویر موفقی از صرف دهها میلیارد دلار هزینه از جیب مالیات دهندگان آمریکایی در تجاوز به ایران را ارائه دهد، ادعا کرد: فشار اقتصادی بیشتر به آنها (مردم ایران) ضربه میزند!