جوان آنلاین: سرهنگ حجتالله جاویدپور غروب چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنان هنگام فروش کنسول بازی در سایت دیوار، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
به گزارش مهر، وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد فردی ناشناس پس از برقراری ارتباط با فروشندگان، با ارسال رسیدهای جعلی و وانمود کردن به واریز وجه، آنان را فریب داده و بدون پرداخت واقعی وجه، کالاهای موردنظر را دریافت کرده است.
رئیس پلیس فتا استان سمنان ادامه داد: با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات فنی، هویت متهم شناسایی و وی طی عملیاتی غافلگیرانه در پایتخت دستگیر شد.
جاویدپور با بیان اینکه متهم در جریان بازجوییهای پلیسی به ارتکاب کلاهبرداری اعتراف کرد، گفت: پس از تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
وی به شهروندان هشدار داد: کلاهبرداران ممکن است با ارسال رسیدهای جعلی، فروشندگان را برای تحویل کالا یا ارائه خدمات فریب دهند؛ بنابراین ملاک انجام معامله، مشاهده قطعی واریز وجه در حساب بانکی است و شهروندان نباید صرفاً به رسید یا تصویر واریز وجه ارسالی از سوی خریدار اعتماد کنند.
رئیس پلیس فتا استان سمنان خاطرنشان کرد: شهروندان برای دریافت اخبار و اطلاعات حوزه جرایم سایبری و همچنین گزارش موارد مشکوک میتوانند به سایت پلیس فتا مراجعه کنند. همچنین مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به پرسشها و دریافت گزارشهای شهروندان است.