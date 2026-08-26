رد پای دیجیتال نظامیان آمریکا، معضل جدید پنتاگون

جوان آنلاین: نیروی دریایی آمریکا به پرسنل خود هشدار داده است اطلاعات مربوط به خدمت نظامیشان را از شبکههای اجتماعی پاک کنند.
به گزارش ایسنا، به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، مقامهای نظامی آمریکا نگراناند دشمنان آمریکا از اطلاعات عمومی برای انجام نظارت، آزار و حتی حملات فیزیکی علیه نظامیان استفاده کنند.
ناو «یواساس آبراهام لینکلن» پس از ماهها استقرار در غرب آسیا، سرانجام در مسیر بازگشت به آمریکا قرار گرفته است. پیامهای ملوانان و پستهای اعضای خانوادههای آنها در شبکههای اجتماعی نشان داده که نخستین توقف این ناو پس از ۹ ماه حضور در غرب آسیا، در تایلند خواهد بود.
به گزارش فاکس نیوز، استفاده از شبکههای اجتماعی نگرانی ویژهای در میان مقامهای نظامی آمریکا ایجاد کرده است. نیروی دریایی آمریکا اکنون از ملوانان، تفنگداران دریایی و خانوادههای آنها خواسته حسابهای آنلاین خود را خصوصی کرده و جزئیات مربوط به ارتباطات نظامی خود را حذف کنند تا از جمعآوری اطلاعات عمومی توسط دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
مایکل استوکس، افسر سابق سازمان سیا که اکنون به شهروندان و شرکتهای آمریکایی درباره کاهش ردپای دیجیتال آنان آموزش میدهد، گفت: «تمام این دادههای کوچک در کنار هم الگویی از زندگی افراد ایجاد میکند که طرفی مانند ایران میتواند از آن برای شناسایی هدف، افشای اطلاعات شخصی و حتی حمله به نظامیان استفاده کند.»
در این گزارش همچنین به نمونههایی از افشای ناخواسته اطلاعات اشاره شده است. اوت سال گذشته، ۱۳۰۰ نظامی از یک اپلیکیشن مشترک ورزشی استفاده کردند که موقعیت پایگاههای آمریکایی در غرب آسیا را آشکار میکرد. این برنامه حتی مسیرهای محبوب دویدن کاربران را نیز نشان میداد.
همچنین در ۱۷ ژوئیه، یک سرباز ویدئویی منتشر کرد که هنگام حمله موشکی ایران به یک پایگاه در اردن ضبط شده بود. این سرباز از عینک هوشمند متا استفاده میکرد و تصاویر ضبطشده نشان میداد نظامیان برای رسیدن به پناهگاه در پایگاه هوایی در حال دویدن هستند.
بر اساس این گزارش، همان پایگاه پیشتر در حمله ایران هدف قرار گرفته بود که در نتیجه آن سه سرباز کشته شدند. با این حال، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام نکرده است که حمله را ناشی از انتشار آن ویدئو میداند.
در ادامه این گزارش آمده است دریاسالار «برد کوپر» گفته ممکن است برخی از نیروهای آمریکایی مستقر در غرب آسیا ملزم شوند تلفنهای همراه خود را تحویل دهند تا از انتشار اطلاعات آنلاین که میتواند از سوی ایران یا دیگر طرفها برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار گیرد، جلوگیری شود.