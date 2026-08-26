به دنبال استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از مهمات فسفر سفید در جنوب لبنان، آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در این منطقه به وجود آمده و خسارت فراوانی به اراضی کشاورزی و مراتع و جنگل‌های منطقه وارد شده است.

جوان آنلاین: به نقل از روسیا الیوم، یک منبع میدانی لبنان در این باره گفت: «ارتش اسرائیل بامداد چهارشنبه مناطق اطراف شهرک بنی حیان، منطقه الدبشه و بخش‌های گسترده‌ای از اراضی تابعه نبطیه را با فسفر سفید بمباران کرد که منجر به آتش‌سوزی‌های بزرگ و خسارت به اراضی کشاورزی و جنگلی شد.»

به گزارش ایرنا، این منبع تأکید کرد که این نخستین بار نیست که اسرائیل از چنین مهماتی استفاده می‌کند که باعث وارد آمدن آسیب به بخش کشاورزی لبنان می‌شود.

«محمد الحسینی» رئیس اتحادیه کشاورزان جنوب لبنان، به خبرگزاری نووستی اظهار داشت که ۵۷ هزار هکتار از اراضی (حدود ۲۲ درصد از کل مساحت‌های کشاورزی در جنوب لبنان) به‌طور کامل تخریب شده است و حدود ۱۹ هزار هکتار به بازسازی و احیا نیاز دارد. همچنین چاه‌ها، شبکه‌های آب و آبیاری و سایر تأسیسات کشاورزی نیز دچار آسیب شده‌اند.

وی افزود: برآورد‌های «شورای ملی پژوهش‌های علمی» لبنان تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۷ خرداد ۱۴۰۵) همچنین نشان می‌دهد که خسارت‌های بخش کشاورزی در جنوب این کشور از ۵۷۲ میلیون دلار فراتر رفته است.

به گفته الحسینی، از این مبلغ، حدود ۵۳۰ میلیون دلار مربوط به خسارت‌های ناشی از توقف تولیدات کشاورزی و ۴۲ میلیون دلار دیگر مربوط به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های کشاورزی است.