کد خبر: 1376327
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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۹
اقتصاد » اخبار کلی

محدودیت‌های ترافیکی از ۳ تا ۹ شهریورماه اعلام شد

3 مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی محور‌های مواصلاتی کشور از روز سه‌شنبه (۳ شهریور) تا روز دوشنبه (۹ شهریور) خبر داد.

جوان آنلاین: مرکز مدیریت راه‌های کشور از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در برخی محور‌های مواصلاتی کشور از روز سه‌شنبه (۳ شهریور) تا روز دوشنبه (۹ شهریور) خبر داد و اعلام کرد که تردد موتورسیکلت‌ها، به‌استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی، از ساعت ۷ روز سه‌شنبه تا ساعت ۶ صبح دوشنبه در محور‌های کرج - چالوس، هراز و فیروزکوه و همچنین محور‌های بزرگراهی مشهد - سبزوار، مشهد - تربت حیدریه و مشهد - قوچان و بالعکس ممنوع است.

به گزارش مهر، بر پایه این اطلاعیه، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است. همچنین روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه (۴ شهریور) و پنجشنبه (۵ شهریور)، در صورت افزایش حجم ترافیک، از ساعت ۹ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران در محدوده شمال به جنوب به‌طور کامل مسدود می‌شود و از ساعت ۱۱ نیز از ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، محدودیت تردد یکطرفه اعمال خواهد شد.

با پایان این طرح، از ساعت ۲۴ تردد وسایل نقلیه در مسیر‌های رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزن‌آباد برقرار می‌شود.

در روز‌های شنبه (۷ شهریور)، یکشنبه (۸ شهریور) و دوشنبه نیز در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت تردد یکطرفه در مسیر رفت یا برگشت محور کرج - چالوس از ساعت ۹ صبح اعمال خواهد شد.

همچنین در روز جمعه ۶ شهریورماه، از ساعت ۹ صبح محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس اعمال می‌شود و از ساعت ۱۰ نیز مسیر از ابتدای پل زنگوله، در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

از ساعت ۱۳ روز جمعه (۶ شهریور) نیز در مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران در محدوده شمال به جنوب، محدودیت تردد یکطرفه اعمال می‌شود و از ساعت ۲۳، همزمان با پایان طرح، تردد وسایل نقلیه در محدوده پل زنگوله تا مرزن‌آباد به‌صورت دوطرفه انجام خواهد شد. البته در صورت کم‌حجم بودن ترافیک محور، طرح محدودیت یکطرفه پیش از زمان اعلام‌شده لغو می‌شود.

بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در روز‌هایی که محدودیت جنوب به شمال اعمال می‌شود، تردد خودرو‌ها از ساعت ۱۱ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

در محور هراز نیز تردد ناوگان تریلر و بالعکس ممنوع است. همچنین تردد ناوگان کامیون و کامیونت، به‌استثنای ناوگان حامل کالا‌های سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و از ساعت ۶ تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه در این محور ممنوع خواهد بود.

در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی نیز از روز سه‌شنبه تا دوشنبه به‌صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال می‌شود.

بر اساس این گزارش، تردد انواع تریلر و کامیون، به‌استثنای ناوگان حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و همچنین از ساعت ۷ تا ۲۴ روز‌های جمعه و یکشنبه در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.

همچنین تردد ناوگان تریلر و کامیون، به‌استثنای ناوگان حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۷ تا ۲۴ روز جمعه در محور آستارا - اردبیل و بالعکس ممنوع اعلام شده است.

در نهایت، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز‌های جمعه و یکشنبه، محدودیت تردد یکطرفه از محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان، ابتدای پیچ آریانا، به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، جاده چالوس ، محورهای مواصلاتی
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