جوان آنلاین: حماس نسبت به تشدید مصادره اراضی و تخلیه روزانه مناطق جدیدی از کرانه باختری، سلب امکانات و مولفههای زندگی از آنها، قطع ارتباط جغرافیایی میان مناطق و تبدیل آنها به تجمعات منزوی هشدار داد و تاکید کرد تمامی این طرحهای شهرکسازی هیچگونه حق یا حاکمیتی برای رژیم اشغالگر بر سرزمین فلسطین ایجاد نخواهد کرد و امنیت و ثباتی نیز برای آن به همراه نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، این جنبش تاکید کرد طرحهای شهرکسازی و تلاش برای تحمیل الحاق و کوچ اجباری در برابر پایداری ملت فلسطین، پایبندی آنان به سرزمین خود و دفاع از حقوقشان شکست خواهد خورد و ملتی که دههها اشغالگری و تجاوز را تحمل کرده است، از سرزمین خود چشمپوشی نخواهد کرد و جنایات و سرکوب رژیم اشغالگر نیز قادر به ریشهکن کردن آنان یا درهم شکستن ارادهشان نخواهد بود.
حماس از جامعه بینالمللی خواست مسئولیتهای خود را بر عهده گرفته و به محکومیت لفظی گسترش وحشیانه شهرکسازی اکتفا نکند، بلکه برای محاکمه رژیم اشغالگر، توقف پروژههای شهرکسازی و ملزم کردن آن به رعایت قوانین و قطعنامههای بینالمللی اقدام کند.
این جنبش همچنین از فلسطینیان در کرانه باختری خواست همه اشکال مقاومت را تقویت کرده و راههای مقابله با گسترش شهرکسازی را فعال کنند. حماس تاکید کرد حفاظت از سرزمین مسئولیتی جمعی و پایبندی به آن، نخستین خط دفاع از حقوق ملت فلسطین و آینده آرمان ملی این ملت است.