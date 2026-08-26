رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: قدرت هوایی مهم‌ترین مولفه قدرت نظامی و از عوامل تعیین‌کننده در جنگ‌های امروز است و نیروی هوایی ایران با نقش‌آفرینی در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه توانست در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرده و محاسبات دشمن را برهم بزند.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ دوم خلبان علیرضا رودباری روز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ رمضان، شهدای جنگ ۱۲ روزه و هشتمین سالگرد شهادت امیر سرتیپ خلبان شهید منوچهر فتاحی در یادمان شهدای گمنام گیلانغرب اظهار کرد: برای اینکه جنگی علیه یک کشور صورت نگیرد، مهم‌ترین عامل برخورداری از قدرت است و قدرت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی از مولفه‌های اقتدار هر کشور محسوب می‌شوند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: در یکصد سال گذشته، کشوری پیروز میدان جنگ نبوده است مگر اینکه قدرت هوایی داشته باشد؛ چرا که جنگ‌های امروز به صورت مدرن و تجهیزات‌محور انجام می‌شوند و برخورداری از توان هوایی در آنها اهمیت تعیین‌کننده دارد.

توان هوایی ایران در جنگ‌های اخیر

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی نیروی هوایی ارتش با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه گفت: بسیاری می‌پرسند سرنوشت جنگ چه خواهد شد و پاسخ این پرسش را باید بر اساس مولفه‌های قدرت و به صورت علمی بررسی کرد.

رودباری افزود: اینکه ایران در برابر آمریکا با آن ابرقدرتی که بسیاری از کشور‌های جهان از آن می‌ترسند ایستاد، از افتخارات ایرانیان است.

وی ادامه داد: بخش‌هایی از عملیات‌هایی که در این ۴۰ روز انجام شده هنوز رسانه‌ای نشده، اما در آینده درباره افتخاراتی که تیزپروازان نیروی هوایی در این مدت رقم زدند، بیشتر خواهید شنید.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی نیروی هوایی ارتش گفت: رمز این عملیات‌ها تنها تجهیزات نیست؛ بلکه نبوغ ایرانی، ایمان، شجاعت و روحیه ایثار و فداکاری است که به خلبانان ایرانی توان داده تا در برابر مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین هواپیما‌های دنیا مقابله کنند.

وی افزود: در یکی از این عملیات‌ها ۲ فروند هواپیمای سوخو مورد هدف قرار گرفتند و هواپیما‌های خودی با سلامت به سرزمین بازگشتند.

رودباری با اشاره به دشواری این ماموریت‌ها گفت: تمام عملیات‌هایی که در این ۴۰ روز انجام شد، ماموریت‌هایی بود که خلبانان می‌دانستند بازگشتی وجود ندارد، اما با آغوش باز به میدان رفتند.

ایران طوفان را به انرژی اقتدار تبدیل می‌کند

رودباری با اشاره به حملات غافلگیرانه اخیر گفت: با وجود حمله غافلگیرانه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، ایران همچنان پابرجاست و این نشان‌دهنده ریشه‌های عمیق فرهنگی، تاریخی و تمدنی کشور است.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه بسیاری تصور می‌کردند ایران از بین می‌رود یا تجزیه خواهد شد، اما دیدیم که ملت ایران چگونه یکپارچه در کنار هم ایستادند.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی نیروی هوایی ارتش تأکید کرد: این ایستادگی به همان عقبه و ریشه تمدنی ملت ایران بازمی‌گردد؛ ریشه‌ای که باعث شده ایران در طول تاریخ پس از بحران‌های بزرگ همچنان پابرجا بماند.

وی گفت: باید با اقتدار به کشورمان افتخار کنیم؛ چرا که امثال شهید فتاحی و فرماندهان مقتدری داریم که با وجود حملات غافلگیرانه، جان خود را برای کشور تقدیم کردند.

رودباری افزود: ایران و ایرانی کسی نیست که طوفان او را بشکند، بلکه طوفان را به انرژی تبدیل می‌کند و در راستای اقتدار کشور به کار می‌گیرد.

نیروی هوایی در دفاع مقدس

وی با اشاره به نقش نیروی هوایی ارتش در هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: نیروی هوایی در ۲ ماه نخست جنگ، زمانی که هنوز نیرو‌های مردمی شکل نگرفته بودند، وارد میدان شد و نقش مهمی در مقابله با رژیم بعث عراق ایفا کرد.

رودباری افزود: در هفتم آذرماه سال ۵۹ توان دریایی عراق به طور کامل از بین رفت و این نیروی هوایی بود که نیروی دریایی عراق را از بین برد؛ همچنین در همان ۲ ماه نخست، قدرت هوایی عراق به شدت کاهش یافت و حدود ۵۰ تا ۶۰ فروند هواپیما برای آن باقی ماند.

وی ادامه داد: عراق هواپیما‌های باقی‌مانده خود را در دورترین نقطه سازماندهی کرد و طی یک عملیات پیچیده و طولانی، تیزپروازان نیروی هوایی بیش از ۴۸ فروند از این هواپیما‌ها را در پایگاهی نزدیک اردن منهدم کردند.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی نیروی هوایی ارتش گفت: این عملیات از پیچیده‌ترین نبرد‌های هوایی بود و نیروی هوایی برنامه صدام را که وعده داده بود در مدت ۶ روز تهران را فتح کند، به طور کامل برهم زد.

شهید؛ قله ایثار و فداکاری

رودباری با اشاره به فلسفه برگزاری یادواره شهدا اظهار کرد: در بسیاری از کشور‌ها برای کسانی که جان خود را در راه وطن از دست داده‌اند، مراسم بزرگداشت برگزار می‌شود و کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست.

وی افزود: گرامیداشت شهدا یعنی یادآوری کسانی که جان خود را فدا کردند تا ما بمانیم و ادامه‌دهنده راه آنان باشیم؛ بنابراین برگزاری چنین مراسمی یک وظیفه ملی است.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی نیروی هوایی ارتش گفت: واژه شهید یکی از تفاوت‌های مهم این مراسم‌ها با سایر کشورهاست و شهید قله‌ای است که برای رسیدن به آن باید ویژگی‌های اخلاقی و معنوی بسیاری داشت.

وی با گرامیداشت یاد شهید فتاحی و دیگر فرماندهان و خلبانان شهید افزود: همه انسان‌ها روزی رفتنی هستند، اما نوع رفتن متفاوت است و شهدا کسانی هستند که جان خود را در راه وطن و مردم تقدیم کردند.

رودباری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۲ تحقیق دانشگاه هاروارد اظهار کرد: بر اساس یکی از این تحقیقات، پنج مولفه سلامت جسم و روان، هدف و معنا، فضیلت، روابط اجتماعی درست و پایداری مالی از شاخص‌های مهم شکوفایی هر کشور و ملتی هستند و در میان مولفه‌ها هدف و معنا مهم‌ترین شاخص است.

وی افزود: برای ما ایرانی‌ها و مسلمانان، هدف و معنا به شکل دیگری تعریف می‌شود و شهدا نمونه انسان‌هایی هستند که هدف و معنای زندگی خود را در مسیر دفاع از وطن و مردم تعریف کردند.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی نیروی هوایی ارتش همچنین با اشاره به تحقیق بلندمدت دانشگاه هاروارد روی ۷۲۴ نفر گفت: این تحقیق که حدود ۸۰ سال ادامه یافته، نشان داده مهم‌ترین عامل خوشبختی انسان‌ها ثروت و امکانات مادی نیست، بلکه داشتن روابط اجتماعی سالم و دوست خوب است.

وی افزود: حضور مردم در چنین مراسم‌هایی علاوه بر وظیفه دینی و ملی، به حفظ روابط اجتماعی و پیوند میان مردم کمک می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه گیلانغرب گفت: این شهرستان، شهر ایثار، فداکاری و مقاومت است و مردم آن به ویژه در هشت سال دفاع مقدس جانانه درخشیدند و از افتخارات این سرزمین هستند.

رودباری افزود: برگزاری هشتمین سالگرد شهید فتاحی و شهدای والامقام خلبان در این شهرستان، نشان‌دهنده وجود فرهنگ ایثار و فداکاری در این منطقه است.

رودباری با اشاره به تاریخ ایران گفت: کشور ما در طول تاریخ چهار بار با حملاتی مواجه شده که می‌توانست به نابودی ایران منجر شود؛ حمله اسکندر، اعراب، مغول و تیمور، اما ایران هیچ‌گاه از بین نرفت و فرهنگ و تمدن ایرانی باقی ماند.

وی افزود: همین ریشه تاریخی و تمدنی موجب شده است ایران در سخت‌ترین بحران‌ها نیز ماندگار بماند و انسان‌هایی مانند شهید فتاحی برای دفاع از کشور جان خود را تقدیم کنند.

این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، رزمندگان و یادگاران دوران دفاع مقدس، مسئولان، اصناف، جامعه علمی و فرهنگی، فرهیختگان و اقشار مختلف مردم در یادمان شهدای گمنام گیلانغرب برگزار شد.

در پایان مراسم از خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و خانواده امیر سرتیپ خلبان شهید منوچهر فتاحی تجلیل شد.

امیر سرتیپ دوم خلبان منوچهر فتاحی از فرماندهان غیور پایگاه شکاری دزفول بود که نقشی ارزنده را در تربیت خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ایفا نمود و سرانجام در چهارم شهریور سال ۱۳۹۷ حین ماموریت پرواز آموزشی به درجه رفیع شهادت نایل شد.

گیلانغرب با ۲ هزار و ۵۸۵ کیلومتر مربع به عنوان دومین شهرستان بزرگ استان کرمانشاه ۱۵ کیلومتر مرز با عراق دارد و این خطه به عنوان پایتخت ایل کلهر با ۳۲ طایفه نامگذاری شده است.

گیلانغرب در دوران جنگ تحمیلی حدود ۱۵۰ نوبت آماج حملات و بمباران هوایی دشمن قرار گرفت و نتیجه آن تخریب کامل شهر و ۳۰ روستای منطقه بود و این شهرستان به استعداد ۱۲ هزار رزمنده حدود ۷۵۰ شهید، بیش از ۲ هزار و ۲۵۰ جانباز، ۱۳۳ آزاده تقدیم میهن کرده است.