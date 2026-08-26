رئیس جمهور مصر در جریان مراسم گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت محمد (ص) گفت: نیرو‌های مسلح ما برای دفاع مقتدرانه از مصر و منابع و منافع آن در برابر هرگونه تهدید خارجی آماده هستند.

جوان آنلاین: به نقل از روسیاالیوم، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تاکید کرد که نیرو‌های مسلح این کشور در بالاترین سطح آمادگی و توان رزمی قرار دارند.

به گزارش مهر، السیسی در جریان مراسم گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت محمد (ص) گفت که این نیرو‌ها برای دفاع مقتدرانه از مصر و منابع و منافع آن در برابر هرگونه تهدید خارجی آماده هستند.

وی خاطر نشان کرد که مستقیما، مستمر و از نزدیک، سطوح آمادگی رزمی و کارآمدی میدانی نیرو‌های مسلح را دنبال می‌کند.

السیسی افزود: من از نزدیک و به طور مداوم سطح آمادگی رزمی و کارآمدی میدانی را رصد می‌کنم. نگرانی من محدود به نهاد نظامی ما نیست، بلکه به تمام امور دیگر کشور نیز گسترش می‌یابد؛ بهبود شرایط و یافتن راه‌حل‌های اساسی برای مشکلات انباشته شده و به ارث رسیده از دهه‌های گذشته، و همچنین رسیدگی مداوم به هرگونه مشکل یا کاستی که در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: ما بهانه نمی‌آوریم. ماه‌ها پیش، از دولت خواستم میزان بدهی مصر، چه داخلی و چه خارجی، را در اختیار من قرار دهد. مردم می‌پرسند که آیا ما به درستی و در مسیر درست پیش می‌رویم یا خیر. در اینجا می‌گویم که ما نهایت تلاش خود را می‌کنیم و آنچه در آن موفق بوده‌ایم به لطف خداست و آنچه در آن موفق نبوده‌ایم، از خدا می‌خواهم که کاستی‌های ما را جبران کند.