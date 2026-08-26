سفر قریب الوقوع وزیر خارجه قطر به تهران

وزیر خارجه قطر به زودی برای دیدار با مقامات ایران به تهران سفر می‌کند.

جوان آنلاین: یک منبع دیپلماتیک در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین اعلام کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، به‌زودی راهی تهران خواهد شد.

به گزارش تسنیم، این سفر در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌های میانجی‌گران برای کاهش تشدید تنش در منطقه افزایش پیدا کرده است.

روز دوشنبه عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی کرد.

در همین خصوص یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایرانی به خبرگزاری تسنیم گفت: برخلاف آنچه بعضی رسانه‌ها گفته‌اند عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که روز گذشته به ایران سفر کرده بود حامل پیام تهدید یا پیام مشابه از ناحیه آمریکا نبود بلکه به دنبال باز کردن فضای مذاکرات بود و به دنبال این بود که شروط و مواضع ایران را به طرف آمریکایی منتقل کند.

وی افزود: در دیدار‌های صورت گرفته با آقای منیر، مواضع ایران به صورت شفاف به طرف پاکستانی اعلام شد.

این منبع مطلع خاطرنشان کرد: بازگشت آمریکا به تفاهمنامه اسلام آباد و اجرای مفاد آن که شامل بند ۵ یعنی ترتیبات ایرانی بر تنگه هرمز می‌شود، جزو شروط ایران است و این موضوع به واسطه پاکستانی اعلام شد و طرف پاکستانی به دنبال انتقال آنها به طرف آمریکایی است.