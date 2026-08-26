پلیس نپال: سیل مهیب امروز تاکنون ۷۲ کشته داشته است

جوان آنلاین: سخنگوی پلیس نپال در گفتوگو با خبرگزاری شینهوا ضمن تایید این خبر افزود که ۴۱ نفر از مجروحان در بیمارستانهای مختلف تحت درمان هستند.
به گزارش ایسنا، سیل ناگهانی و مهیبی صبح امروز رودخانه بهوت کوشی را درنوردید و سه منطقه را تحت تأثیر قرار داد و خسارات گستردهای به بار آورد.
گزارشها حاکیست پس از وقوع سیل و رانش زمین در نزدیکی منطقه مرزی با چین دستکم ۳۸۴ گردشگر از جمله ۲۹۱ توریست خارجی از دسترس خارج شدهاند.
مقامات محلی چین نیز اعلام کردند این حادثه مهیب، بندر «گیرونگ» در منطقه خودمختار «شیزانگ» در جنوب غرب این کشور را تحت تاثیر قرار داده و به دلیل وقوع ناگهانی و وسیع رانش زمین، مردمی که در لحظه وقوع آن در منطقه بودند، فرصت فرار نداشتهاند.
عملیات جستوجو و نجات همچنان ادامه دارد و مقامات احتمال افزایش کشتهها را میدهند.