پیام تبریک شهردار نیویورک به مناسبت ولادت پیامبر اسلام

جوان آنلاین: زهران ممدانی، شهردار نیویورک امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: میلاد پیامبر (ص) را به مسلمانان شهر نیویورک و سراسر جهان تبریک می‌گوییم.

به گزارش مهر، شهردار نیویورک ادامه داد: امروز، ما یاد و میراث ماندگار پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) را گرامی می‌داریم؛ شخصیتی که آموزه هایش در باب مهرورزی، سخاوت، عدالت، ایمان و خدمت رسانی، بیش از ۱۴۰۰ سال الهام بخش جوامع بوده است.

زهران ممدانی، سپس ادامه داد: در اینجا، در شهر نیویورک، سیره و منش آن حضرت به ما یادآوری می‌کند که توجه به یکدیگر، پذیرش تنوع و خدمت به جامعه، ما را در مسیر ساختن شهری بهتر برای همه، قوی‌تر می‌سازد. برای تمامی کسانی که این مناسبت را جشن می‌گیرند، شادی، صلح و برکت آرزو می‌کنیم.