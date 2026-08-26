آتلانتیک: ترامپ ارتباط خود با افکار عمومی آمریکا را از دست داده است

نشریه آمریکایی نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا در دوره جدید بیش از گذشته از حال‌وهوای افکار عمومی فاصله گرفته و در موضوعاتی مانند مراکز داده هوش مصنوعی، جنگ ایران، قیمت سوخت و تجارت با کانادا مواضعی اتخاذ کرده که با نگرانی‌های بخش بزرگی از رای‌دهندگان همخوانی ندارد.

جوان آنلاین: نشریه آتلانتیک نوشته است یکی از موضوعاتی که اکنون بخشی از رای‌دهندگان و سیاستمداران هر دو حزب آمریکا را به هم نزدیک کرده، مخالفت با گسترش مراکز داده است. طبق یک نظرسنجی جدید، سه‌چهارم آمریکایی‌ها با ساخت چنین مراکزی در نزدیکی محل زندگی خود مخالف‌اند.

به گزارش ایسنا، با این حال، دونالد ترامپ همچنان از مراکز داده حمایت می‌کند و گفته است مناطقی که از پذیرش این پروژه‌ها خودداری می‌کنند، اشتباه می‌کنند؛ زیرا به گفته او این مراکز شغل و درآمد مالیاتی زیادی ایجاد می‌کنند.

آتلانتیک این موضع را نشانه‌ای از فاصله گرفتن ترامپ از همان حس سیاسی پوپولیستی می‌داند که در گذشته به او کمک می‌کرد تغییرات افکار عمومی را سریع تشخیص دهد. به نوشته این نشریه، ترامپ در سال‌های گذشته از طریق تجمعات و سخنرانی‌های انتخاباتی مستقیماً واکنش هواداران را می‌سنجید، اما اکنون کمتر سفر می‌کند و ارتباط بی‌واسطه او با پایگاه اجتماعی‌اش کاهش یافته است.

این نشریه همچنین حلقه مشاوران و مدیران فناوری اطراف ترامپ را یکی از دلایل این وضعیت می‌داند؛ افرادی که خود از حامیان صنعت هوش مصنوعی و مراکز داده هستند.

آتلانتیک در ادامه به نمونه‌های دیگری از شکاف میان ترامپ و بخشی از افکار عمومی اشاره کرده و نوشته است او با وجود شعار‌های ضدجنگ، حملاتی را علیه ونزوئلا و ایران آغاز کرده و با طولانی شدن جنگ ایران نیز نتوانسته نارضایتی عمومی را به‌درستی تشخیص دهد.

به نوشته این نشریه، ترامپ نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت سوخت را کم‌اهمیت جلوه داده و فروپاشی مذاکرات تجاری با کانادا نیز می‌تواند به موقعیت جمهوری‌خواهان در ایالت‌های مرزی آسیب بزند.

آتلانتیک نتیجه می‌گیرد که مجموعه این موارد نشان‌دهنده افزایش فاصله میان ترامپ و بخشی از پایگاه رای اوست و موضعش درباره مراکز داده به نمادی از این تغییر تبدیل شده است.