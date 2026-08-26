کد خبر: 1376287
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۰
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

با وحدت و همدلی می‌توان مشکلات را حل کرد

2 رئیس جمهور گفت: به سرعت و به کوری چشم دشمنان کشور خود را آباد خواهیم کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ظهر امروز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵، در آیین افتتاح متمرکز پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در هفته دولت، با گرامی‌داشت یاد تمامی شهدایی که در تجاوز‌ها و تهاجمات ناجوانمردانه اخیر جان خود را از دست دادند گفت: پیش از هر چیز باید از وزیر راه و شهرسازی، معاونان، مدیران، استانداران، فرمانداران، پیمانکاران و مردم عزیزی که برای اجرای این طرح‌ها تلاش کردند، تشکر و قدردانی کنم.

رئیس جمهور اجرای این پروژه‌ها را نشانه تداوم خدمت‌رسانی در شرایط سخت کشور دانست و افزود: در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داریم. جنگ موشکی را همه می‌بینند، اما ممکن است فشار‌های جنگ اقتصادی به این آسانی دیده و احساس نشود.

پزشکیان با قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: کاری که در چنین فضا و شرایط جنگی شکل می‌گیرد، قابل قدردانی است. شاید اگر در شرایط عادی قرار داشتیم، نمی‌توانستیم به این اندازه کار کنیم. با وجود اینکه تحت فشار و در حال جنگ هستیم، این دستاورد‌ها ارزشمند و شایسته تقدیر است.

رئیس جمهور با بیان اینکه امکان دستیابی به نتایج بهتر وجود دارد تصریح کرد: معتقدم می‌توانیم بسیار بهتر از این عمل کنیم. قادریم با همدلی و همراهی مردم عزیز، مسئولیت‌پذیری مدیران و حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، مشکلات کشور را با سرعت برطرف کنیم.

پزشکیان با گرامی‌داشت هفته وحدت خاطرنشان کرد: امیدوارم به برکت هفته مبارکی که در آن قرار داریم، دست در دست یکدیگر بگذاریم و ایران عزیز را آباد و سربلند کنیم.

رئیس جمهور با درود به روح امام راحل، قائد شهید، فرماندهان، سرداران، امرا، مردان، زنان و کودکان شهید و همچنین شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای دولت، بر ادامه مسیر خدمت و سازندگی در کشور تأکید کرد.

پزشکیان با افتتاح برخط پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: به مناسبت هفته دولت، ۱۳۰ هزار و ۲۹۵ واحد مسکونی شهری و روستایی و ۱۴۸۵ پروژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، شهرسازی، بازآفرینی شهری و هواشناسی با ارزش بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس جمهور با قدردانی از عوامل اجرای پروژه‌ها و برگزارکنندگان این مراسم افزود: از نمایندگان، وزیر راه و شهرسازی، استانداران، مدیران، قاری قرآن، مجری برنامه، خبرنگارانی که در حال تهیه و ثبت تصاویر این مراسم هستند و همه عزیزانی که زحمت کشیدند، تشکر و قدردانی می‌کنم و به همه خدا قوت می‌گویم.

پزشکیان تأکید کرد: به کوری چشم دشمنان، کشورمان را آباد خواهیم کرد، ان‌شاءالله.

در این مراسم، ۱۳۰ هزار و ۲۹۵ واحد مسکن شهری و روستایی و ۱۴۸۵ پروژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، شهرسازی، بازآفرینی شهری و هواشناسی با ارزش بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان به‌صورت متمرکز افتتاح و به بهره‌برداری رسید. از مجموع واحد‌های مسکونی افتتاح‌شده، ۸۶ هزار و ۸۳۶ واحد به مسکن شهری و ۴۳ هزار و ۴۵۹ واحد به مسکن روستایی اختصاص دارد.

همچنین واگذاری ۲۴ هزار و ۷۵ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت، ۱۳۸۶ پروژه حمل‌ونقل با ارزش ۲۱۳ هزار میلیارد تومان، ۶ پروژه بازآفرینی شهری با ارزش ۱۱۵ میلیارد تومان، ۵۲ پروژه هواشناسی با ارزش ۲۲۳ میلیارد تومان و ۳۵ پروژه در سایر حوزه‌های مرتبط با ارزش ۳۱۰۰ میلیارد تومان، در برنامه افتتاح متمرکز قرار گرفت.

این افتتاح‌ها به‌صورت منتخب در ۱۳ استان کشور برگزار شد و پروژه‌های آماده افتتاح و بهره‌برداری، علاوه بر واحد‌های مسکونی شهری و روستایی، آسفالت راه‌های فرعی و روستایی، بازسازی پل‌ها و ابنیه فنی، رفع نقاط پرحادثه و بهسازی و آسفالت راه‌ها را شامل می‌شود.

افتتاح بخش‌هایی از آزادراه تبریز ـ صوفیان و آزادراه مراغه ـ هشترود، شناور‌های چندمنظوره امداد و نجات دریایی ساخت داخل در بنادر نوشهر و امیرآباد و اجرای تعمیرات اساسی در بندر شهید رجایی، از دیگر پروژه‌های افتتاح‌شده است.

ورود ۱۷ فروند هواپیمای جدید با ظرفیتی معادل ۲۹۰۰ صندلی مسافر به ناوگان پروازی کشور، تکمیل و افتتاح بخشی از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور، بهسازی راه اصلی بم ـ جیرفت و توسعه و ایجاد ایستگاه‌های هواشناسی نیز از مهم‌ترین پروژه‌های افتتاحی به شمار می‌رود.

بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۳۰ کیلوواتی در اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی و شبکه زهکشی، جمع‌آوری آب‌های سطحی و شبکه فاضلاب فرودگاه ساری به طول ۴۰ کیلومتر نیز در چارچوب این برنامه انجام شد. در استان تهران نیز چهار نیروگاه خورشیدی، سه بلاک میانی در حدفاصل ایستگاه‌های راه‌آهن فرودگاه و علی‌آباد، شش سامانه هواشناسی و چهار ایستگاه باران‌سنجی به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.

بهسازی ابنیه، سطوح پروازی و تجهیزات فرودگاه‌های زاهدان، سراوان و زابل و بهره‌برداری از ۹ ایستگاه هواشناسی در استان اردبیل نیز از دیگر پروژه‌های افتتاح‌شده وزارت راه و شهرسازی در هفته دولت بود

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، وزارت راه و شهرسازی ، جنگ اقتصادی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

۵ علامت مهم سکته مغزی

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

رئیس مجلس به کربلا رسید

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

قرارگاه ویژه پلیس علیه تراستی‌ها تشکیل شد

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

زنجان از معبر گردشگری تا مقصد ماندگار

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند 

هالیوود مروج دنیای بدون خدا و ابرقهرمانان

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

نظم جدید منطقه بدون دخالت بیگانگان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار