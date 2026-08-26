نبرد مهاجم برزیلی با طلسم "شماره ۹"

جوان آنلاین: ژوآئو پدرو مهاجم برزیلی چلسی، با گلی که در بازی مقابل فولام به ثمر رساند، نشان داد که قصد ندارد تحت تاثیر "طلسم شماره ۹" این باشگاه قرار بگیرد. از زمان جیمی فلوید هاسلبنک در سال ۲۰۰۴، هیچ مهاجم گلزنی نتوانسته با پیراهن شماره ۹ در چلسی موفق باشد و ستارگانی، چون لوکاکو، موراتا، ایگواین، فالکائو و اوبامیانگ همگی در این پیراهن ناکام بوده‌اند. آخرین نفر لیام دلاپ بود که تنها یک گل در لیگ برتر به ثمر رساند و حالا در آستانه جدایی از باشگاه است و گفته می‌شود قرار است راهی ناتینگهام شود.

به گزارش ایسنا، حالا مهاجم ۲۴ ساله برزیلی که با مادری فداکار از فقر و سختی به اوج رسیده، در فصل گذشته با ۲۰ گل در تمام مسابقات، بهترین آمار را پس از دیگو کاستا ثبت کرد و حالا با اعتمادبه‌نفس کامل به دنبال شکستن این طلسم ۲۰ ساله است.

ژوآئو پدرو در پاسخ به این طلسم گفت: من به این جور مسائل اعتقاد ندارم. فکر نمی‌کنم انتخاب شماره پیراهن بتواند فشار روی یک بازیکن بیاورد. من تنها به عملکرد مثبت در چلسی فکر می‌کنم و دوست دارم بازی به بازی خودش را نشان دهم.

داستان ژوآئو پدرو فقط به فوتبال ختم نمی‌شود. او توسط مادرش فلاویا جونکیرا و مادربزرگش بزرگ شده است. پدرش که فوتبالیست سابق بوتافوگو بوده، حدود ۸ سال را در زندان سپری کرد و به ندرت در زندگی او حضور داشت. مادرش پس از جدایی، همه تمرکز خود را روی استعداد فوتبالی پسرش گذاشت.

فلاویا مادر این فوتبالیست برزیلی به بی‌بی‌سی گفت: ژوآئو رویایی داشت و آن هم فوتبالیست شدن بود. من تلاش زیادی کردم تا مثل یک همراه بتوانم او را در رسیدن به این هدف همراهی کنم.

ستاره‌ای که در اوج هم متواضع است

او پس از انتقال به چلسی، در نیمه‌نهایی جام جهانی باشگاه‌ها مقابل فلومیننزه دو گل به ثمر رساند و در فینال مقابل پاری‌سن‌ژرمن نیز گلزنی کرد. با وجود پایان ناامیدکننده فصل و عدم حضور در جام جهانی، او به عنوان بهترین بازیکن فصل چلسی انتخاب شد.

پس از ۸ گل در ۷ بازی تدارکاتی و گلی که ۳۱ ثانیه پس از شروع لیگ برابر فولام به ثمر رساند، به نظر می‌رسد ژوآئو پدرو همان کسی باشد که می‌تواند سرانجام به نگرانی‌های مربوط به طلسم شماره ۹ چلسی پایان دهد.