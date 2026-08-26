جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با الجزیره گفته است که هم اقدامات اقتصادی و هم نظامی موثر هستند و او در مورد مذاکره با ایران عجله‌ای ندارد.

به گزارش مهر، او در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره درباره ایران افزود: من هیچ برنامه زمانی ندارم؛ عجله‌ای ندارم.

ادعای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که او به انواع گزینه‌ها برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره برای پایان دادن به یک جنگ طولانی و نامطلوب و باز شدن تنگه هرمز متوسل شده است.

رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: قدرت مالی ما بسیار زیاد است و این موارد منجر به پیروزی بسیار بزرگی علیه ایران خواهد شد. ما در ونزوئلا به پیروزی رسیدیم و خیلی زود در ایران نیز به پیروزی بزرگی دست خواهیم یافت. رویارویی آمریکا با ایران تابع هیچ جدول زمانی نیست و تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت.

ترامپ که کشورش از تبعات بسته بودن تنگه هرمز و بالا رفتن قیمت سوخت در امان نمانده و همچنان به دلیل جنگی بی دلیل مورد انتقادات داخلی و خارجی فزاینده است، مدعی شد: ما در حال دستیابی به یک پیروزی بسیار بزرگ هستیم. ایرانی‌ها از تورم عظیم رنج می‌برند و اقتصادشان در حال فروپاشی است.

رئیس جمهور متوهم آمریکا همچنین بار دیگر مدعی نابودی کامل نیروی دریایی ایران شد و ادعا کرد: دیشب ۲۰ قایق ایرانی را منهدم کردیم.