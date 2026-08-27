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تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۴:۴۰
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«خورشید» شب عشایر کرمان را روشن می‌کند

«خورشید» شب عشایر کرمان را روشن می‌کند تأمین نیاز‌های اولیه از جمله، روشنایی، برق مورد نیازبرای استفاده ازسیستم‌های خنک کننده ازجمله پنکه و یخچال‌های کوچک وقابل حمل، شارژ تلفن همراه و تبلت برای آموزش فرزندان و ارتباط با محیط خارج از جمله موارد مهمی است که موجب شده تا عشایر کوچرو به شدت نیازمند پنل‌های کوچک قابل حمل باشند
محمدرضا سوری

تأمین نیاز‌های اولیه از جمله، روشنایی، برق مورد نیازبرای استفاده ازسیستم‌های خنک کننده ازجمله پنکه و یخچال‌های کوچک وقابل حمل، شارژ تلفن همراه و تبلت برای آموزش فرزندان و ارتباط با محیط خارج از جمله موارد مهمی است که موجب شده تا عشایر کوچرو به شدت نیازمند پنل‌های کوچک قابل حمل باشند. موضوعی که موجب شد تا روز گذشته مدیرکل امور عشایر جنوب کرمان اعلام کند: «در راستای تأمین روشنایی منازل عشایر کوچ‌رو، ۷۵دستگاه پنل خورشیدی ۱۰۰وات از طریق شرکت توزیع نیروی برق جنوب این استان تأمین ودر بین عشایر توزیع شد.»
 
عشایر کرمان با دارا بودن ۲۲هزارو۵۰۰ خانوار پس از فارس دارای دومین جمعیت عشایری در کشور به شمار می‌روند. 
آنها با دارا بودن حدود ۳ میلیون رأس دام که شامل ۹۹۳ هزارو ۴۰۰ رأس گوسفند، ۲ میلیون رأس بز، ۱۸ هزارو ۶۰۰ رأس گاو و ۱۱ هزارو ۵۰۰ نفر شتر، سالانه ۱۱ هزارو ۳۱۶ تن گوشت قرمز، ۲ هزارو ۱۲۰ تن پشم، هزارو ۲۰۰ تن کرک، ۶۷ هزارتن شیر، ۸۹۱ هزار تخته پوست، ۱۴ هزارمورد صنایع دستی و ۱۹۱ هزارو ۲۶۰ تن محصولات زراعی و باغی تولید می‌کنند. موضوعی که موجب شده تا از لحاظ اقتصادی عشایر کرمان نقش مهمی در تولیدات محصولات غذایی وتولید گیاهان دارویی داشته باشند؛ لذا این فواید اقتصادی می‌طلبد تا همواره تأمین نیاز‌های اصلی آنها از جمله تأمین آب وامکانات بهداشتی و درمانی همواره مورد توجه قرار بگیرد. 

 اهمیت تأمین برق برای عشایر 
از آنجا که عشایر کرمان به دلیل کوچرو بودن به شدت نیاز به انرژی الکتریسیته برای روشنایی، بیرون کشاندن آب از داخل چاه، استفاده در لوازم مخابراتی از جمله موبایل وتبلت برای ارتباط با شهر، نیاز‌های اورژانسی و آموزش فرزندان خود هستند، لذا این موضوع ایجاب می‌کند تا همواره مولد‌های متحرک تولید برق به همراه داشته باشند، موضوعی که موجب شده تا در سال‌های اخیر استفاده از پنل‌های خورشیدی قابل حمل در بین آنها رواج یابد. 
 پنل‌های خورشیدی پس از نصب روی سیاه چادر‌ها یا بر روی زمین در برابر تابش خورشیدی قرارمی گیرند، سپس برق تولیدی رابا استفاده از کابل‌های اتصال به باکس ذخیره که در داخل چادراست، انتقال داده شده که از آن می‌توان برای نیاز‌های اولیه مثل تأمین روشنایی، شارژ تلفن همراه و تبلت و حتی شارژ لپ تاپ استفاده کرد. 
همچنین در راستای انتقال آب می‌توان با استفاده از پمپ‌های خورشیدی یک تا ۲ اینچی آب مورد نیاز را از فاصله هزارو ۲۰۰ متری واز داخل رودخانه و منابع سطحی به سمت چادر‌های عشایر آورد. درکنارتنوعی از کاربرد ها، باید به مزایایی ازجمله وزن کم، حجم کوچک، قابلیت حمل و ساده بودن روش استفاده از آنها اشاره کرد. 

 تأمین روشنایی در مناطق دور از شبکه برق
از آنجا که عشایر جنوب کرمان به عنوان بخشی از جامعه مولد منطقه، در گستره‌ای از مناطق کوهستانی، ییلاقی و قشلاقی پراکنده‌اند و به دلیل شیوه زندگی کوچ‌رویی، در بسیاری از مسیر‌ها و سکونتگاه‌های فصلی خود به شبکه پایدار برق دسترسی ندارند، لذا نبود برق در این مناطق، علاوه بر دشواری تأمین روشنایی شبانه، استفاده از تجهیزات ضروری، ارتباطات و بهره‌مندی از برخی امکانات اولیه زندگی را نیز با محدودیت مواجه می‌کند. 
 این درحالی است که استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق عشایری، با توجه به ظرفیت بالای تابش خورشید در جنوب کرمان، یکی از راهکار‌های مناسب برای تأمین انرژی پاک و پایدار به شمار می‌رود و می‌تواند بخشی از نیاز خانوار‌های فاقد برق را پوشش دهد، موضوعی که استفاده از سامانه‌های خورشیدی قابل حمل را به راهکاری عملی، کم‌هزینه و سازگار با شرایط زندگی عشایری تبدیل کرده است. 
ناصر احمد یوسفی، مدیرکل امور عشایر جنوب کرمان با اشاره به اینکه تأمین برق مورد نیاز عشایر از اولویت‌های این سازمان است، می‌گوید: «در راستای تأمین روشنایی منازل عشایر کوچ‌رو، ۷۵دستگاه پنل خورشیدی ۱۰۰وات از طریق شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان تأمین و بین عشایر توزیع شد.»
وی با بیان اینکه تأمین برق و روشنایی در مناطق عشایری، تنها یک خدمت زیرساختی نیست، می‌افزاید: «استفاده از این فناوری نقش مهمی دربهبود شرایط زندگی خانوارها، افزایش امنیت شبانه، تسهیل دسترسی به وسایل ارتباطی و استفاده از امکانات اولیه دارد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: روشنایی ، برق ، انرژی خورشیدی
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