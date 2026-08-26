تهاجم آمریکا علیه ایران هزینه‌ سوخت کشورهای واردکننده را ۲۸۲ میلیارد یورو افزایش داد

روزنامه اسپانیایی بر اساس گزارشی تحلیلی و آماری عنوان کرد پیامدهای جنگ تجاوزکارانه آمریکایی- صهیونی علیه ایران در حوزه انرژی، هزینه‌های واردات سوخت کشورهای جهان را ۲۸۲ میلیارد یورو افزایش داده است؛ این امر بزرگترین شوک قیمت سوخت از سال ۱۹۹۰ تاکنون محسوب می‌شود.

جوان آنلاین: با گذشت ۶ ماه از آغاز جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران، هزینه‌های انرژی به سطحی سرسام‌آور رسیده است.

به گزارش ایرنا، طبق مطالعه جدید مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک (CREA)، کشورهای واردکننده مجبور شده‌اند ۳۳۰ میلیارد دلار (حدود ۲۸۲ میلیارد یورو) بیشتر از حالت عادی برای خرید سوخت‌های فسیلی بپردازند. این مرکز تحلیلی مستقل همچنین برآورد می‌کند که «اگر گسترش انرژی‌های پاک در پنج سال اخیر رخ نمی‌داد، صورت‌حساب واردات سوخت‌های فسیلی ۳۰ میلیارد دلار بیشتر می‌بود.»

به نوشته این رسانه اسپانیایی، تهاجم علیه ایران تردد در تنگه هرمز را مختل کرده و در برخی مقاطع، تقریبا باعث توقف کامل عرضه نفت و گاز از کشورهای حوزه خلیج فارس شده است. گران شدن این مواد اولیه بسیاری از کشورها را وادار کرده است تا تقاضای انرژی خود را کاهش داده و منابع تامین خود را تغییر دهند؛ روندی که از یک سو باعث افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر شده و از سوی دیگر، بازگشت به استفاده از زغال‌سنگ یا بازگشایی مسیر برای نیروگاه‌های هسته‌ای جدید را تسریع کرده است.

بر اساس این گزارش، اگر چه شدت جنگ تجاوزکارانه علیه ایران و درگیری‌های نظامی کاهش یافته اما تنگه هرمز همچنان بسته است.

با استناد به افزایش قیمت‌های بازار نفت و گاز در مقایسه با پیش‌بینی‌های پیش از جنگ، کشورهای خریدار، ماهانه ۴۷ میلیارد یورو بیشتر هزینه کرده‌اند.

این اندیشکده مستقر در هلسینکی (فنلاند)، وضعیت موجود را «بزرگترین بحران قیمت مستمر از زمان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰»، ارزیابی کرد.

ال پائیس اشاره می‌کند که اسپانیا در میان ۱۰ کشوری قرار دارد که بیشترین افزایش هزینه را متحمل شده‌اند (رتبه نهم با حدود هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو). اما در عین حال، این کشور سومین کشور بزرگ جهان است که بیشترین بهره را از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برده است.

مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک محاسبه کرده است که اسپانیا در این ۶ ماه، به دلیل برنامه‌ریزی‌های انجام شده در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر از سال ۲۰۲۰، بیش از ۲ میلیارد یورو صرفه‌جویی کرده است. در صدر این فهرست، چین و ژاپن قرار دارند؛ ۲ کشور آسیایی که حجم عظیمی از نفت را وارد می‌کنند و به دلیل بزرگی اقتصادشان، میزان صرفه‌جویی آنها نیز متناسب با مقیاس آن‌هاست.

این مطالعه اشاره می‌کند که برقی‌سازی بخش‌های کلیدی مانند گرمایش و حمل‌ونقل نیز به کاهش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی و در نتیجه صرفه‌جویی بیشتر کمک کرده است. پیش‌بینی می‌شود ناوگان خودروهای برقی جهان تا سال ۲۰۳۰، مصرف روزانه ۵ میلیون بشکه نفت را خنثی کند؛ مقداری که معادل ظرفیت انتقال نفت عربستان سعودی از طریق خط لوله شرق-غرب برای دور زدن تنگه هرمز است.

به نوشته این رسانه اروپایی، از زمانی که آمریکا و رژیم اسرائیل بمباران تهران را در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) آغاز کردند، قیمت سوخت‌های پالایش‌شده نسبت به نفت خام افزایش بیشتری داشته است. قیمت گازوئیل ۵۹ درصد، بنزین ۴۳ درصد، گاز طبیعی مایع (LNG) در حوزه کشورهای حاشیه اقیانوس اطلس ۶۰ درصد و در حوزه اقیانوس آرام ۷۵ درصد، و سوخت جت ۵۹ درصد افزایش یافته است.

این گزارش تاکید می‌کند که افزایش قیمت گازوئیل «پیامدهای جهانی دارد و باعث تورم می‌شود»، زیرا صنایع، حمل‌ونقل کالا و کشاورزی به شدت به گازوئیل وابسته هستند.

در ۱۳۴ کشور از میان ۱۷۰ کشور مورد بررسی، قیمت گازوئیل خریداری شده بیشتر از قیمت قراردادهای آتی پیش از جنگ بوده است. حتی ایالات متحده، بزرگترین تولیدکننده نفت جهان نیز نتوانسته از این بحران رهایی یابد؛ به طوری که میانگین قیمت هر گالن گازوئیل در هفته منتهی به ۱۷ اوت (۲۶ مرداد) به ۵.۵۷ دلار رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۲۲ است.

طبق برآوردهای این مرکز، ایالات متحده سومین کشوری است که بیشترین هزینه را بابت افزایش قیمت گازوئیل پرداخته (حدود ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو) و تنها پس از چین و هند قرار دارد. این کشور در فهرست «صرفه‌جوها» قرار نمی‌گیرد زیرا تلاش اندکی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک انجام داده است؛ هرچند این مطالعه به سود کلانی که آمریکا از فروش گاز طبیعی مایع و نفت خام تصفیه نشده به اتحادیه اروپا (که اکنون به یک تامین‌کننده حیاتی برای اروپا تبدیل شده) به دست آورده، اشاره‌ای نمی‌کند.