فشار جنگ بر ناوهای آمریکا؛ «آبراهام لینکلن» راهی تایلند شد

جوان آنلاین: مقامهای تایلندی اعلام کردند که ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» پس از ماموریت فرسایشی خود در خاورمیانه، توقف کوتاهی در تایلند خواهد داشت. این ناو در جریان استقرار خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران پشتیبانی میکرد و بهطور بیسابقهای، بیش از ۲۵۰ روز بیوقفه در دریا حضور داشت.
به گزارش ایرنا، در پی گزارشهایی درباره وخامت وضعیت سلامت روان خدمه و کمبود برخی اقلام از جمله مواد غذایی و محصولات بهداشتی، نگرانیها درباره طولانی شدن ماموریت این ناو افزایش یافته است.
طبق گزارش آسوشیتدپرس، یک مقام دولت تایلند که به دلیل نداشتن مجوز برای گفتوگو با رسانهها نخواست نامش فاش شود، توقف کوتاه «آبراهام لینکلن» در تایلند را برای استراحت و بازیابی نیروها تأیید کرد.
نیروی دریایی سلطنتی تایلند نیز روز سهشنبه در بیانیهای اعلام کرد که سه کشتی از یک گروه رزمی ناو هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا قرار است برای استراحت خدمه، توقف کوتاهی در شرق تایلند داشته باشند. در این بیانیه تأکید شده است که در جریان این سفر هیچ رزمایش نظامی انجام نخواهد شد.