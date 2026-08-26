پالتیکو: کاهش ذخایر موشکی پنتاگون، متحدان آمریکا را به خودکفایی نظامی سوق داده است

جوان آنلاین: پایگاه خبری پالتیکو نوشت: جنگ آمریکایی- اسرائیلی علیه ایران با گذشت ۶ ماه، فشار زیادی به ذخایر مهمات آمریکا وارد کرده و همین موضوع نگرانیهایی در میان متحدان ایجاد کرده است. طبق گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS)، تا ماه مه یعنی ۳۹ روز پس از آغاز درگیری، آمریکا بیش از هزار موشک تاماهاوک مصرف کرده و روند تولید همگام با این مصرف نبوده و بازسازی ذخایر کاهشیافته چندین سال زمان خواهد برد.
به گزارش ایسنا، کارشناسان هشدار میدهند که این کاهش ذخایر میتواند تحویل موشک به متحدانی مانند استرالیا را با تاخیر مواجه و شکافهایی در توان نظامی این کشور ایجاد کند. مقامات سابق نظامی آمریکا به استرالیا توصیه کردهاند صنعت داخلی پهپادهای زیرسطحی نظامی خود را تقویت کند تا در صورت کمبود تسلیحات آمریکایی، در صورت هرگونه بحران آتی، آماده باشد. برنامههای نظامی کانبرا بهشدت به تسلیحات ساخت آمریکا وابسته است.
در سناریوی تحلیلگران، در صورت وقوع هرگونه بحران در تایوان آن هم زمانیکه ذخایر آمریکا در سطح پایینی قرار دارند، واشنگتن با انتخابهای دشواری مواجه خواهد شد؛ دفاع از پایگاهها و کشتیهای خود، حمله به سامانههای پرتاب موشک و نیروهای دریایی چین و همزمان حمایت از شرکای منطقهای مانند ژاپن و استرالیا.
به عقیده جنیفر پارکر متخصص امنیت دریایی: «چه آمریکا و چه هر کشور دیگری، طبیعتاً خودشان را در اولویت قرار خواهد داد.»
وزارت جنگ آمریکا اخیرا قراردادی ۲۲.۹ میلیارد دلاری با شرکت تسلیحاتسازی ریتون برای افزایش تولید سالانه موشکهای تاماهاوک از ۶۰ به بیش از هزار فقره امضا کرده است. استرالیا نیز سفارش حدود ۲۲۰ موشک تاماهاوک و ۹۰ موشک AIM-۲۶۰ دارد، هرچند تحویل دسته دوم تا سال ۲۰۳۳ به طول میانجامد.
در واکنش به این وضعیت، استرالیا از سال ۲۰۲۳ تلاش کرده صنعت مهماتسازی داخلی خود را احیا کند؛ از جمله تاسیس دو کارخانه تولید موشکهای هدایتشونده تا سال ۲۰۲۹ و یک کارخانه مهمات توپخانه تا سال ۲۰۳۰.
کوین راد، نخستوزیر پیشین استرالیا با اشاره به وضعیت کنونی تولید تسلیحات، سال ۲۰۲۸ را به دلیل همزمانی پایان دوره ریاستجمهوری ترامپ و انتخابات احتمالی در تایوان، نقطهای پرخطر برای بروز بحران در منطقه هند-اقیانوسیه توصیف کرده است.