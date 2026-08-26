جوان آنلاین: جنگندههای رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه مناطقی در جنوب لبنان را هدف قرار دادند؛ حملهای که رسانههای لبنانی آن را تازهترین نقض چارچوب توافق میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا توصیف کردهاند.
خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد جنگندههای اسرائیلی شهرک مجدل زون در شهرستان صور را بمباران کردند.
هنوز جزئیات بیشتری درباره تلفات احتمالی یا میزان خسارات این حمله منتشر نشده است.
اراش اسرائیل شامگاه سه شنبه نیز مناطقیرا در جنوب لبنان از جمله در شهرک القنیطره، شهرک المنصوری هدف قرار داده بود.
این حمله در شرایطی انجام شده که تنشها میان لبنان و اسرائیل از زمان آغاز دور جدید درگیریها در ۲ مارس همچنان ادامه دارد. اسرائیل از آن زمان حملات گستردهای را به لبنان انجام داده و مدعی شده اهداف وابسته به حزبالله را هدف قرار میدهد؛ در مقابل، حزبالله نیز حملاتی علیه اسرائیل انجام داده که عملاً آتشبسی را که از نوامبر ۲۰۲۴ برقرار بود، پایان داد.
تلاشهای دیپلماتیک به رهبری آمریکا در نهایت به امضای یک توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل در ژوئن منجر شد. بر اساس این توافق، قرار است اسرائیل بهصورت تدریجی از تمامی مناطق اشغالی لبنان عقبنشینی کند و در مقابل، ارتش لبنان در این مناطق مستقر شده و گروههای مسلح خلع سلاح شوند.