\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0647\u06cc\u0627\u062a \u0631\u0626\u06cc\u0633\u0647 \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0642\u0644\u0639\u0647\u200c\u0646\u0648\u06cc\u06cc \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u062f\u0627\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0645 \u0645\u0644\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u062a\u0645\u062f\u06cc\u062f \u0634\u0648\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627