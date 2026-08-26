سیاستمدار لبنانی: باید توطئه آمریکایی-اسرائیلی علیه مقاومت را خنثی کنیم

جوان آنلاین: مصطفی بیرم سیاستمدار لبنانی و از وزیران سابق این کشور در سخنانی در مراسم گرامیداشت شهدای مقاومت در «طیردبا» گفت: امروز همه از آمریکایی ها گرفته تا اسرائیلی ها و تکفیری ها در جنگی علیه مقاومت و پایگاه مردمی آن جمع شده اند.

به گزارش ایرنا، او با تاکید بر اینکه ما خط دفاع از حقیقت را تشکیل می‌دهیم، خطاب به توطئه کنندگان علیه مقاومت گفت: شما اشتباه می‌کنید. جبل عامل از نژاد دیگری است. این حکمت تاریخ و جغرافیا است، نه نفرین جغرافیا. ما از جایی که کمترین انتظار را داشتند، بیرون آمدیم و معادلات را با غرور، عزت و فداکاری‌هایمان تغییر خواهیم داد. دشمنان نتوانستند ما را از نظر نظامی شکست دهند، بنابراین به تاکتیک‌های دیگری متوسل شدند، اما جایی برای ضعف در بین ما وجود ندارد.

بیرم تاکید کرد: دشمنان پس از اینکه برخی از تاکتیک‌هایشان شکست خورد، آنها را تغییر می‌دهند. امروز، آنها از دولتمردان مطیع استفاده می‌کنند که نه قانون اساسی، نه وحدت ملی و نه پویایی قدرت را درک می‌کنند و حتی قادر به مذاکره نیستند. آنها فقط در اطاعت از دستورات مهارت دارند. به آنها گفته شد: «جوهر اسرائیل را برای حذف مردم خود امضا کنید تا بتوانید بر تخت‌های موقت خود بمانید.» این جوهر اسرائیلی در ازای خون جنوبی‌ها و خون مردم شریف لبنان است. تاریخ به ما آموخته است که جوهری که با اشغالگر می‌آید با اشغالگر از بین می‌رود، در حالی که آنچه باقی می‌ماند و سرزمین را آبیاری می‌کند، خون فداکاری، غرور و عزت است.

این سیاستمدار لبنانی تاکید کرد: ما امروز مرحله حساسی را پیش رو داریم که نیاز به وحدت، همبستگی و آگاهی دارد. این کار باید با قاطعیت و با ترسیم خطوط قرمزی که احدی اجازه عبور از آنها را ندارد، انجام شود. ما نمی‌توانیم به کسی اجازه دهیم که ارتش لبنان را به یک نیروی «پلیس کثیف» تبدیل کند، در حالی که ما می‌خواهیم این ارتش بر پایه غرور، عزت، فداکاری باشد.

بیرم افزود: ما پرچم لبنان هستیم و رنگ قرمز آن از خون ماست. ما سرود ملی هستیم که از اراده شهدایمان الهام گرفته شده است. ما کسانی هستیم که از میهن با تمام فرزندان و تنوع آن محافظت می‌کنیم، زیرا موفقیت این تنوع ضربه‌ای به نژادپرستی اسرائیل و جوهره آن است.