یک مقام ارشد روسیه اعلام کرد که اوکراین بدون کمک غرب، تنها سه تا چهار ماه توان جنگیدن دارد.

جوان آنلاین: رودیون میروشنیک سفیر مأموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با ریانووستی گفت: اوکراین بدون کمک‌های مالی و تسلیحاتی غرب، بیش از سه تا چهار ماه دوام نخواهد آورد.

این دیپلمات روس تاکید کرد: اگر اروپا بند ناف تأمین تسلیحات و منابع مالی اوکراین را قطع کند، درگیری به‌سرعت فروکش خواهد کرد.

برخلاف ادعای انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره حل بحران اوکراین در کمتر از یک شبانه روز، جنگ در این منطقه ادامه دارد.

واشنگتن و مسکو، اروپا را به کارشکنی در مسیر مذاکرات صلح اوکراین متهم کرده اند.