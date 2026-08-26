فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش و فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) کشور اعلام کرد: تولید و جایگزینی سامانه‌های پدافندی در حال انجام است.

جوان آنلاین: امیر علیرضا الهامی فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش درخصوص عملکرد این نیرو در دو جنگ اخیر و استفاده از سامانه‌های ایرانی علیه انواع هواگردهای دشمن، بیان کرد: ما سربازان نظام اسلامی زیر پرچم ولایت، همه توان خود را با بکارگیری تجربه و ظرفیت‌ها را بکارگرفتیم تا موثرترین مقابله را با تهاجم هوایی دشمن داشته باشیم.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی دوم تجربیات خوبی برای ما فراهم کرد که در جنگ بعدی بکار گرفتیم؛ همه دیدند این اثرگذاری در جنگ تحمیلی سوم بیشتر خود را نشان داد و در این جنگ تعداد قابل ملاحظه‌ای از پهپادهای اثرگذار و راهبردی و همچنین جنگنده‌های دشمن را مورد اصابت قرار دادیم.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: تجربیات ارزشمندی در تحمیلی سوم داریم که در تاکتیک، تولید سامانه‌ها، چیدمان و آمایش سامانه‌ها برای ما مفید بود و تغییراتی ایجاد کردیم.

امیر الهامی خاطر نشان کرد: هم‌اکنون در شرایطی هستیم که با تکیه بر ظرفیت‌های ۱۰۰ درصد ایرانی پیش می‌رویم و سامانه‌های خود را اضافه می‌کنیم و سامانه‌هایی که در جنگ تحمیلی سوم امتحان خوبی پس داد را تکثیر می‌کنیم.

وی تصریح کرد: ما طبق تجریبات‌مان سامانه‌ها و تجهیزات جدیدی را تولید می‌کنیم که همه‌ی این‌ها با تکیه بر دانش و تخصص ۱۰۰ درصد ایرانی صورت می‌گیرد.