جوان آنلاین: مرکز مدیریت راههای کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای شمالی و سایر محورهای مواصلاتی اعلام کرد که ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه، در آزادراه تهران - شمال در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و همچنین تونل البرز تا انتهای آزادراه، و در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سهراهی چلاو، سنگین گزارش شده است.
به گزارش مهر، همچنین تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. در آزادراه تهران - شمال و محور چالوس نیز در مسیر شمال به جنوب، تردد روان گزارش شده است.
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد که محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
در ادامه این گزارش، درباره آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی نیز آمده است که ترافیک در آزادراه کرج - قزوین، حدفاصل پل حسینآباد تا پل حصارک، در آزادراه قزوین - کرج - تهران، محدوده ینگی امام و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد، سنگین است.
همچنین در بزرگراه پاکدشت - تهران، محدوده شهرک صنعتی خاوران، و بزرگراه ورامین - تهران، محدوده قلعهنو، ترافیک سنگین گزارش شده است.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، ترافیک در محور شهریار - تهران نیز در برخی مقاطع نیمهسنگین است.