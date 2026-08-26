حملات هوایی اسرائیل به چند منطقه در جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی با حمله به چندین منطقه در جنوب لبنان، بار دیگر آتش‌بس را نقض کرد.

جوان آنلاین: منابع لبنانی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به چند منطقه در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، جنگنده‌های اسرائیلی مناطقی در اطراف ارتفاعات «علی الطاهر» و «الدبشه» در شهرستان النبطیه و همچنین اطراف شهرک‌های «صربین» و «القنطره» را هدف قرار دادند.

اوایل تیر ماه گذشته لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا به یک «توافق چارچوب» برای پایان دادن به درگیری‌ها دست یافته بودند.

این توافق پس از چند دور مذاکرات میان طرف‌های درگیر و با میانجی‌گری واشنگتن حاصل شد و هدف آن برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی عنوان شده بود.

علی رغم این توافق که با انتقادات مختلفی هم مواجه شده است، نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.