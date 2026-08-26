جوان آنلاین: رسانه های آمریکایی مدعی شدند چند ماه قبل یائیر پسر نتانیاهو در زمان حضور در میامی آمریکا هدف یک طرح ترور از سوی ایران قرار داشت و از وی خواسته شده بود فورا به اراضی اشغالی برگردد.
به گزارش مهر، چند روز قبل نیز بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر درمانده رژیم صهیونیستی، در چرخشی تازه برای فرار از بحرانهای داخلی و شکستهای پیدرپی میدانی، مدعی شد که ایران برای ترور یکی از فرزندان او برنامهریزی کرده بود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که ایران برای ترور یکی از اعضای خانواده او تلاش کرده است.
همزمان شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد، بخش سانسور نظامی این رژیم طی ماههای گذشته انتشار جزئیات مربوط به تلاش ایران برای کشتن یکی از فرزندان نتانیاهو را ممنوع کرده بود.