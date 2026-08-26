کد خبر: 1376204
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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

آمریکا ساخت دیوار مرزی ۱۰۰ کیلومتری در مرز آریزونا و مکزیک را از سر گرفت

مکزیک دولت آمریکا پس از آنکه یک قاضی فدرال درخواست قوم توهونو اودهام (Tohono O’odham) برای توقف موقت ساخت دیوار مرزی در جنوب آریزونا را رد کرد، اجرای پروژه ۱۰۰ کیلومتری «توسان ۵» را از سر گرفت؛ اقدامی که با اعتراض نمایندگان کنگره و نگرانی درباره آسیب به اماکن مقدس و سرزمین‌های اجدادی بومیان همراه شده است.

جوان آنلاین: رادنی اسکات، کمیسر اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP) اعلام کرد پروژه موسوم به توسان ۵ (Tucson ۵) بار دیگر وارد مرحله اجرا شده است.

اسکات در بیانیه‌ای با دفاع از این طرح مدعی شد: این طرح یکی از خطرناک‌ترین کریدورهای قاچاق و انتقال غیرقانونی در مرز جنوب‌غربی را مسدود خواهد کرد؛ منطقه‌ای دورافتاده و بیابانی که طی دهه‌ها مسیر انتقال مواد مخدر، مرگ مهاجران و فعالیت کارتل‌ها بوده است.

این اعلام پس از آن صورت گرفت که یک قاضی فدرال در کالیفرنیا درخواست قوم توهونو اودهام برای توقف موقت ساخت دیوار مرزی در امتداد منطقه حفاظت‌شده این قوم در جنوب آریزونا را رد کرد.

قاضی فدرال در حکم خود اعلام کرد ملت توهونو اودهام نتوانسته است ثابت کند ساخت دیوار به شکل غیرقانونی موجب کاهش محدوده منطقه حفاظت‌شده این قوم خواهد شد یا همان‌گونه که در شکایت ارائه‌شده در ژوئن گذشته ادعا شده است، احداث این دیوار به منزله تعرض دولت فدرال به قلمرو آنان خواهد بود.

در همین حال، آدلیتا اس. گریخالوا، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت سه نماینده دیگر، روز سه‌شنبه از وزارت امنیت داخلی و وزارت کشور این کشور خواست عملیات ساخت دیوار را فوراً متوقف کنند.

این نمایندگان تأکید کردند توقف پروژه باید تا زمانی ادامه یابد که دولت فدرال رایزنی معناداری با ملت توهونو اودهام انجام دهد.

قانونگذاران آمریکایی در این نامه نگرانی عمیق خود را از این موضوع مطرح کردند که دولت آمریکا در خصوص پروژه‌هایی که می‌تواند بر اماکن مقدس، منابع فرهنگی و سرزمین‌های اجدادی ملت‌های بومی تأثیر بگذارد، رایزنی معناداری با این جوامع انجام نداده است.

در این نامه همچنین درباره نحوه هزینه‌کرد منابع مالی مالیات‌دهندگان برای احداث موانع ثانویه مرزی ابراز نگرانی شده است

نمایندگان کنگره از وزارت امنیت داخلی آمریکا خواستند رویکردهایی مؤثرتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر برای تأمین امنیت مرزها در پیش گیرد که از جمله آنها می‌توان به نوسازی و تقویت گذرگاه‌های رسمی مرزی اشاره کرد ...

برچسب ها: مکزیک ، دیوار مرزی ، امریکا
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