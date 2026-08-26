تحلیلگر عراقی: رویکرد سیاسی آمریکا در عراق رو به تغییر است

یک تحلیلگر عراقی با اشاره به کاهش سطح نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در بغداد، اعلام کرد: آمریکا ممکن است پس از ۳۰ سپتامبر(هشتم مهر ماه آینده) رویکرد سیاسی جدیدی در قبال عراق اتخاذ کند که شامل تشدید فشار سیاسی و دیپلماتیک بر آن باشد.

جوان آنلاین: «اثیر الشرع»، تحلیلگر سیاسی عراقی با اشاره به اینکه آمریکا با عراق بر اساس سیاست و رویکرد دیپلماتیک متفاوتی رفتار می‌کند، از کاهش سطح نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در بغداد از سفیر به کاردار ابراز تعجب کرد.

وی افزود: رابطه بین عراق و آمریکا باید از طریق کانال‌های دیپلماتیک رسمی و در سطحی از نمایندگی متناسب با ماهیت این روابط مدیریت شود. نبود سفیر آمریکا در عراق و تکیه بر کاردار ممکن است پیامدهای سیاسی داشته باشد.

وی افزود: این نشان می‌دهد که دولت آمریکا با دولت عراق بر اساس یک روند سیاسی و به شیوه معمول دیپلماتیک برخورد نمی‌کند و نبود سفیر آمریکا در بغداد شاید نشان‌دهنده عدم به رسمیت شناختن روند سیاسی عراق باشد، با وجود اینکه نخست وزیران سابق و فعلی آن به آمریکا سفر کرده و با رئیس جمهور و مقامات ارشد دولت آن دیدار کردند.

الشرع تاکید کرد: انتصاب و متعاقباً جایگزینی کاردار از سوی آمریکا در عراق در این دوره ممکن است رویکردهای جدیدی را در دولت ترامپ آشکار کند. واشنگتن، پس از اعلام خروج کامل حضور نظامی خود از عراق در اواخر سپتامبر، ممکن است به سمت گشودن راه‌های نفوذ دیگری، به ویژه در امور داخلی، سیاسی و اقتصادی، حرکت کند.

گفتنی است که مقامات عراقی اعلام کرده اند که نظامیان آمریکایی قرار است که سی ام سپتامبر آینده از عراق خارج شوند.