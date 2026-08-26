رژیم صهیونیستی نمایندگان هلند را اخراج کرد

جوان آنلاین: وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این کشور روز سهشنبه نمایندگان هلند را از مرکز هماهنگی غزه اخراج کرد؛ اقدامی که در پی تصمیم هلند برای ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای غیرقانونی رژیم اسرائیل در سرزمینهای اشغالی صورت گرفت.
گدعون ساعر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نمایندگان هلند فوراً از «مرکز بینالمللی حمایت از غزه» در کریات گات اخراج خواهند شد.
وی گفت که سفارت هلند در سرزمینهای اشغالی و «دوستان آمریکایی ما» عصر سهشنبه از این تصمیم مطلع شدهاند.
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از اعطای یک هفته فرصت به نمایندگان هلند برای خروج از اراضی اشغالی خبر داد.
مقامات هلندی تاکنون درباره این تصمیم اظهارنظری نکردهاند.
دولت هلند در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ تصمیم گرفت واردات، خرید و فروش محصولاتِ تولیدشده در شهرکهای غیرقانونی رژیم اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین را ممنوع کند؛ اقدامی که قرار است از ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۱ شهریور) اجرایی شود.