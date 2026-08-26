کد خبر: 1376192
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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

آمریکا در منگنه ایران و کانادا

کانادا شبکه خبری سی‌ان‌ان نوشته که ایالات متحده آمریکا با مقاومت ایران و کانادا مواجه شده است.

جوان آنلاین: تحلیلگر سی‌ان‌ان، می‌نویسد نظریه اصلی دونالد ترامپ درباره قدرت آمریکا اکنون همزمان در برابر ایران و کانادا محک می‌خورد؛ نظریه‌ای که بر این فرض استوار است که برتری اقتصادی و نظامی آمریکا سرانجام متحدان و دشمنان را وادار به تسلیم می‌کند. اما ایران پس از ۶ ماه جنگ همچنان مقاومت کرده و کانادا نیز در برابر فشارهای اقتصادی واشنگتن ایستاده است.

به نوشته کولینسون، مشکل ترامپ این است که اعمال فشار برای وادار کردن دیگران به عقب‌نشینی، می‌تواند هزینه‌هایی ایجاد کند که خود آمریکا تحمل آنها را دشوار می‌یابد.

۱- تحریم بدون همراهی جهان سخت است
کنت روگوف، اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید تحریم‌ها زمانی کارآمدند که «بیشتر جهان» پشت آمریکا باشند. اما جنگ ایران بسیاری از متحدان واشنگتن را از آن دور کرده است.

۲- چین؛ حلقه‌ای که ترامپ فعلاً نمی‌تواند قطع کند
بانک‌ها و شرکت‌های چینی در تجارت نفت ایران نقش مهمی دارند، اما واشنگتن هنوز علیه بسیاری از آنها اقدام نکرده است. چین نیز هشدار داده که در برابر فشار آمریکا از منافع خود دفاع خواهد کرد.

۳- هزینه بزرگ برای آمریکا
وقتی از اسکات بسنت پرسیده شد چرا تحریم‌های ثانویه علیه طرف‌های معامله با ایران را فوراً اعمال نمی‌کند، گفت: «چرا باید نظام مالی جهانی را منفجر کنم؟» از نگاه کولینسون، این جمله نشان می‌دهد اجرای کامل تهدیدهای ترامپ هزینه‌های بزرگی برای خود آمریکا دارد.

۴- «روز D اقتصادی» فعلاً بیشتر تهدید است
دولت ترامپ از «یورش اقتصادی» و عملیات «روز D» سخن گفته، اما اقداماتی که تاکنون اعلام شده‌اند با آن لحن فاصله دارند. سی‌ان‌ان این شکاف میان تهدید و اقدام را یکی از نشانه‌های تردید درباره دوام سیاست جدید می‌داند.

۵- فشار بر ایران می‌تواند قیمت‌ها را در آمریکا بالا ببرد
تشدید فشار علیه ایران و کشورهای طرف معامله با تهران ممکن است با واکنش متقابل همراه شود و قیمت انرژی و مواد غذایی را برای آمریکایی‌ها افزایش دهد؛ آن هم در شرایطی که بازارهای آمریکا از احتمال بحران اوراق قرضه نگران‌ هستند.

۶- کانادا؛ متحد آمریکا هم تسلیم نشده است
سی‌ان‌ان کانادا را در کنار ایران قرار می‌دهد تا محدودیت قدرت اقتصادی آمریکا را نشان دهد. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، مذاکرات تجاری با واشنگتن را متوقف کرده و گفته آمریکا از همگرایی اقتصادی به‌عنوان سلاح استفاده می‌کند.

۷- جنگ تجاری می‌تواند به آمریکا هم ضربه بزند
کانادا اقتصاد کوچک‌تری دارد و طبیعتاً آسیب بیشتری خواهد دید، اما می‌تواند هزینه سنگینی به آمریکا تحمیل کند. سی‌ان‌ان هشدار می‌دهد یک جنگ تعرفه‌ای طولانی می‌تواند صنعت خودروسازی دو کشور را همزمان تحت فشار قرار دهد.

۸- عقب‌نشینی‌های ترامپ
سی‌ان‌ان می‌گوید ترامپ بارها زمانی که هزینه اقتصادی سیاست‌هایش آشکار شده، عقب‌نشینی کرده است. اگر تهدیدهای جدید علیه ایران نیز به همین سرنوشت دچار شوند، اعتبار قدرت آمریکا و تهدیدهای بعدی واشنگتن تضعیف خواهد شد.

۹- جمع‌بندی
از نگاه سی‌ان‌ان ایران و کانادا دو آزمون متفاوت برای یک نظریه واحد درباره قدرت آمریکا هستند. ایران نشان داده که برتری نظامی آمریکا الزاماً به تسلیم یک دشمن منجر نمی‌شود و کانادا نشان می‌دهد حتی یک متحد نزدیک نیز ممکن است در برابر استفاده ابزاری واشنگتن از قدرت اقتصادی مقاومت کند. در هر دو مورد، مشکل ترامپ یکسان است: فشار آمریکا می‌تواند به همان اندازه که به طرف مقابل آسیب می‌زند، برای خود واشنگتن هزینه ایجاد کند.

برچسب ها: کانادا ، امریکا ، جنگ ایران امریکا
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