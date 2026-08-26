وزیر دفاع سابق اوکراین: آرام‌ آرام در حال شکست هستیم

جوان آنلاین: میخائیل فدوروف که اخراجش از سمت وزارت دفاع اوکراین در ماه گذشته باعث هفتهها اعتراض شد، گفت که اوکراین فاقد هرگونه چشمانداز کلی برای چگونگی پیروزی در این درگیری چهار ساله است و به دلیل عدم نوآوری با مشکل مواجه است.
وی در مصاحبهای با خبرگزاری رویترز همچنین گفت که فساد ریشهدار و شبکههای حمایتی و همچنین عدم استقلال سیاسی در نهادهای دولتی نیز مانع پیشرفت کشور هستند.
فدوروف در ادامه خاطرنشان کرد: «فکر میکنم اکنون یک نقطه عطف وجود دارد که مسیر آینده ما را تعیین میکند، اما به نظر میرسد که ما به تدریج و به آرامی در حال شکست هستیم.»
وی افزود، اوکراین هنوز شانسی برای پیروزی دارد، اما به طرحی برای پایان دادن به جنگ نیازمند است.
این درحالیست که دفتر ریاست جمهوری اوکراین در پاسخ به اظهارات فدوروف اعلام کرد که او در زمان وزارتش نسبت به نحوه مدیریت جنگ دیدگاه مثبتی داشته و تنها چیزی که تغییر کرده، وضعیت شخصی اوست.
-کمبود موشکهای رهگیر، مانع اوکراین
روسیه ماهانه با دهها موشک بالستیک کارخانهها و انبارهای مهمات اوکراین را هدف قرار میدهد، که اوکراین عمدتا قادر به سرنگونی آنها نیست، زیرا موشکهای رهگیرش کم هستند. اوکراین البته حملات پهپادی و موشکی خود را در عمق روسیه افزایش داده و برخی از کارخانههای نظامی کلیدی را هدف قرار داده، خسارات جدی به پالایشگاههای نفت وارد کرده و باعث کمبود سوخت در سراسر کشور شده است.
یک نظرسنجی که در پایان ماه ژوئیه انجام شد، نشان داد که ۸۲ درصد از اوکراینیها معتقد بودند که اوکراین پیروز خواهد شد، اگرچه اکثر آنها انتظار داشتند که جنگ تا سال ۲۰۲۷ یا بعد از آن ادامه یابد.
فدوروف ۳۵ ساله، ۶ ماه پس از انتصابش در حالی از سمت وزیر دفاع اخراج شد که اصلاحاتی را در زمینه تدارکات و بسیج آغاز کرده بود که او را در مسیر برخورد با تشکیلات نظامی و رقبای سیاسی قرار داد.
او همچنین در روزهای گذشته نیز بر اهمیت توسعه پهپادهای خودکار هدایتشونده با هوش مصنوعی، موشکهای رهگیر ارزان برای متوقف کردن حملات هوایی روسیه و برنامه موشکهای بالستیک اوکراین برای تغییر روند جنگ تاکید کرده بود.
تولیدکنندگان اوکراینی در حال حاضر روی این فناوریها کار میکنند، اما فدوروف گفت که این کشور به یک استراتژی مشترک برای به حداکثر رساندن تأثیر آنها پس از استقرار نیاز دارد.
وزیر دفاع برکنار شده اوکراین ضمن ارائه چشماندازی برای خط مقدم تحت پوشش حسگرهای الکترونیکی برای شناسایی دشمنان، با پهپادهایی در زمین و هوا برای به حداقل رساندن حضور، افزود: «فناوریهایی در حال حاضر وجود دارند که میتوانند روسها را به طور کامل متوقف کنند، اما فقدان توجه ما به این مساله به این معنی است که ما آنها را به کار نمیگیریم.»
وی در ادامه از پتانسیل هدر رفته و ناکارآمدی دولت اوکراین انتقاد کرد، دولتی که به گفته او با پنج درصد اثربخشی فعالیت میکند.
فدوروف همچنین مدعی است که او نیروی محرکه کارزار حملات پهپادی امسال بوده که سوخت و لجستیک نظامی روسیه را در بخش جنوب اوکراین هدف قرار داده و برای نیروهای مسکو در خط مقدم مشکلاتی ایجاد کرده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین که پیش از این حامی سیاسی فدوروف بود اما اکنون به رقیب او تبدیل شده همین چند روز پیش اعلام کرد افزایش هزینهها، ۲۷ میلیارد دلار کسری در بودجه وزارت دفاع ایجاد کرده است که اوکراین راه حلی برای آن ندارد اما وزیر دفاع برکنار شده اوکراین گفت که نمیداند زلنسکی این رقم را از کجا آورده است و استدلال کرد که وزارتخانهاش یک برنامه هزینهای را تدوین کرده است که به صرفهجوییهای حاصل از مناقصههای جدید تدارکات و حمایت بینالمللی متکی است.
فدوروف در ادامه ادعا کرد که وقتی به عنوان وزیر دفاع منصوب شد، متوجه شد که روسای ادارات به دستور شرکتهای دفاعی اوکراینی منصوب شدهاند تا برای منافع آنها لابی کنند.