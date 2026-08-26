حمله مجدد رژیم صهیونیستی به خاک سوریه

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز چهارشنبه بار دیگر به خاک سوریه تجاوز و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن را نقض کرد.

به گفته منابع سوری، یک یگان ارتش رژیم صهیونیستی با بیش از ۱۰ خودروی نظامی به حومه غربی درعا در جنوب غربی سوریه حمله کردند.

بر اساس گزارش شبکه الجزیره، این منابع گفتند که اشغالگران صهیونیست به روستای «جمله» در حوض الیرموک در حومه غربی درعا یورش بردند.

تلویزیون تحت کنترل حکومت جولانی در این باره اعلام کرد که نظامیان رژیم اشغالگر با یورش به این روستا، به بازرسی منازل شهروندان پرداختند.