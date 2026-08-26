وزیر خزانه داری آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر شکست نظامی کشورش مقابل ایران به لفاظی های خود علیه کشورمان ادامه داد.

جوان آنلاین: وزارت خزانه داری آمریکا به نقل از اسکات بسنت وزیر خزانه داری این کشور اعلام کرد: ما به دفاع از شفافیت مالی جهانی و از بین بردن تهدیدات نظام ایران ادامه می دهیم.

بسنت که کشورش در بازگشایی تنگه هرمز و خارج کردن کنترل آن از دست ایران ناکام مانده، اضافه کرد: ما به ایران اجازه نمی دهیم تجارت بین الملل را تهدید کرده یا از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده کند.

وی گفت: باید به اعمال فشار مالی بر شریان های اقتصادی باقی مانده ایران ادامه داد. آمریکا طرف هایی را که با نظام ایران همکاری مالی داشته باشند بازخواست خواهد کرد.

این لفاظی های وزیر خزانه داری آمریکا در کنار طرح فشار حداکثری اقتصادی علیه ایران با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست نظامی واشنگتن در میدان درگیری با کشورمان مطرح می شود.