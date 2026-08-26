عبور تنها ۵ کشتی از تنگه هرمز طی روز گذشته

با تداوم بسته ماندن تنگه هرمز به دلیل تجاوزات آمریکا در خلیج فارس، شرکت کپلر از عبور تنها پنج کشتی از این گذرگاه مهم آبی خبر داد.

با تداوم بسته ماندن تنگه هرمز به دلیل تجاوزات آمریکا در خلیج فارس، شرکت کپلر از عبور تنها پنج کشتی از این گذرگاه مهم آبی خبر داد. رویترز به نقل از داده های شرکت کپلر که در زمینه تردد کشتی ها فعالیت می کند گزارش داد که طی روز گذشته تنها پنج کشتی از تنگه هرمز عبور کرده اند.

تجاوز آمریکا علیه ایران باعث شد کشورمان با پاسخ قاطع به تنش آفرینی واشنگتن در خلیج فارس مدیریت جدید خود را بر این گذرگاه مهم آبی جهان اعمال کند.

خبرگزاری فرانسه نیز پیشتر اعلام کرد که بر اساس بیانیه های شرکت کپلر، میانگین حرکت کشتی های باری به ۱۰ سفر در روز کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که قبل از آغاز تجاوز آمریکا علیه ایران این رقم به ۹۵ عدد می رسید.

بر اساس این گزارش، تنگه راهبردی هرمز همچنان بعد از گذشت شش ماه از آغاز تجاوز آمریکا و تنش آفرینی در خلیج فارس بسته است که باعث کاهش شدید تردد کشتی های باری و تجارت دریایی به میزان ۸۵ درصد شده است.