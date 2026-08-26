جوان آنلاین: نیویورک تایمز گزارش داد که بحران اقتصادی شدید می تواند باعث شود فرصت های تسلیم شدن ایران به شدت کاهش پیدا کند چرا که مقامات این کشور معتقدند هزینه مقاومت کمتر از پذیرش شروط آمریکا است.

بر اساس این گزارش، کارشناسان تاکید دارند که سوق دادن دیگر کشورها به سمت فشارهای اقتصادی علیه ایران ممکن است به تهران انگیزه بیشتری در این مسیر دهد که مشارکت در انزوای اقتصادی این کشور هزینه بردار خواهد بود.

پیشتر نیز «دنی سیترینوویچ»، پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی، در ارزیابی تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اعلام کرد که اقدامات اخیر واشنگتن تحول چشمگیری در سیاست فشار علیه تهران ایجاد نکرده است.

وی با اشاره به تهدید آمریکا برای مجازات کشورهایی که به تعامل اقتصادی با ایران ادامه می‌دهند، گفت مسئله اصلی نه اعلام تحریم‌های جدید، بلکه آمادگی واشنگتن برای اجرای واقعی این تهدیدها علیه کشورهایی است که همچنان به ایران کمک می‌کنند.

این پژوهشگر صهیونیست تصریح کرد: هیچ چیز جدیدی وجود ندارد؛ در عمل واقعاً چیز جدیدی مطرح نشده است.