انتقاد سندرز از جنگ ترامپ علیه ایران

برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت، با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جنگ علیه ایران را اقدامی فاجعه‌بار توصیف کرد و درباره افول جایگاه جهانی واشنگتن هشدار داد.

جوان آنلاین: سندرز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دلیلی وجود دارد که جایگاه ما در جهان رو به افول است.»

وی افزود ترامپ همزمان درگیر جنگ با ایران، جنگ تجاری با کانادا و جنگ سرد با چین است و در عین حال با توانمندسازی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به تشدید بحران‌ها دامن می‌زند.

این سناتور آمریکایی همچنین با اشاره به تهدیدهای ترامپ علیه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) گفت: اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا نشان می‌دهد برخلاف شعار «اول آمریکا»، منافع شخصی او در اولویت قرار دارد.

سندرز پیش‌تر نیز ترامپ را به وارد کردن آمریکا به «جنگی فاجعه‌بار» متهم کرده بود.

وی در گفت‌وگو با شبکه «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» ترامپ را «خطرناک‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا» و فردی اقتدارگرا توصیف کرد و گفت: او قدرت را به ابزاری برای چپاول و ثروت‌اندوزی تبدیل کرده است.