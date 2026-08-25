برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا در واکنش به تمدید یک‌ساله تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، این اقدام واشنگتن را به‌شدت محکوم و تاکید کرد: تمدید تحریم‌های آمریکا نسل‌کشی است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آنسا، رودریگز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: تمدید قانون موسوم به «قانون تجارت با دشمن» تا سپتامبر ۲۰۲۷، یک اقدام اداری ساده نیست.

به گزارش ایرنا، وی افزود: تمدید این قانون نشان می‌دهد که واشنگتن همچنان سیاست فشار علیه هاوانا را دنبال می‌کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش‌تر اعلام کرده بود که تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی آمریکا علیه کوبا که قرار بود در ۱۴ سپتامبر سال جاری (۲۳ شهریور) منقضی شود تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۷ تمدید شده است.

رودریگز پیش‌تر با انتقاد از «مجازات جمعی» مردم کوبا بر اثر محاصره آمریکا گفته بود: دولت آمریکا در حال انجام یک جنگ چندبعدی و غیرمتعارف علیه کوبا است که تقریبا هفت دهه ادامه داشته و در هفت ماه گذشته بی‌رحمانه‌تر و ظالمانه‌تر شده است.

وی افزود: توجه به این جنایت بی‌رحمانه مسئولیت سازمان ملل متحد است.

رودریگز با اشاره به مذاکرات دیپلماتیک بین هاوانا و واشنگتن، تاکید کرد که «هیچ پیشرفتی حاصل نشده است» و احتمالا تا زمانی که مقامات آمریکایی «با کوبا به عنوان یک دشمن مغلوب و به عنوان یک دارایی استعماری رفتار کنند، هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.»