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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

بلومبرگ: چین در همکاری با ایران از ترامپ سرپیچی می‌کند

2 بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد: پکن پیامی حاکی از سرپیچی و ایستادگی در همکاری با ایران برای دونالد ترامپ ارسال می‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از بلومبرگ، دولت شی جین پینگ رئیس جمهور چین در خصوص روابط اقتصادی این کشور با ایران، پیامی حاکی از سرپیچی و ایستادگی برای دونالد ترامپ ارسال می‌کند.

بر اساس اعلام این رسانه، چند ساعت پس از آنکه آمریکا ده‌ها نهاد چینی را تحریم و تهدید کرد که یک «مؤسسه مالی بزرگ» (که نامی از آن برده نشد) را به دلیل تعاملاتش با تهران هدف قرار خواهد داد، پکن واکنش نشان داد و اعلام کرد که روابطش با ایران «نباید مختل یا تضعیف شود.»

این در حالیست که وزارت خارجه چین پیشتر در واکنش به تهدیدات آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران اعلام کرد که همکاری این کشور با تهران بر اساس قوانین بین المللی انجام می‌شود.

لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد: نباید در این همکاری‌ها دخالت یا اختلال ایجاد شود. چین تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند و برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، مخالف هستیم. این تحریم‌ها هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند.

چین روز جمعه نیز اعلام کرد که تحریم‌ها و فشار‌های آمریکا مناقشه در غرب آسیا را حل نخواهد کرد؛ این اظهارات پس از آن بیان شد که واشنگتن اخیرا از کشور‌ها از جمله پکن خواست تا به تلاش‌ها برای منزوی کردن اقتصاد ایران بپیوندند.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در پاسخ به پرسشی درباره تهدید‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت: تحریم و فشار به حل این مسئله کمکی نخواهد کرد.

برچسب ها: چین ، ترامپ ، آمریکا
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