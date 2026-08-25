جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در چارچوب رایزنی‌های دو کشور درباره ازسرگیری دریانوردی ایمن در تنگه هرمز، بر ایجاد یک کریدور موقت مشترک دریانوردی و اجرای پروژه‌ای مشترک برای پاکسازی مین‌های این تنگه توافق کردند.

جوان آنلاین: همزمان با پایان سفر وزیر خارجه عمان به تهران، وزارتخانه‌های دو کشور امروز سه‌شنبه ۳ شهریور ماه بیانیه مشترک مطبوعاتی صادر کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است:

جناب آقای «سیدبدر بن حمد بن حمود البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان، در یک سفر کاری به جمهوری اسلامی ایران با همتای ایرانی خود، جناب آقای دکتر «سید عباس عراقچی» رایزنی‌های سازنده‌ای انجام داد.

این رایزنی‌ها بر اهمیتی که هر دو کشور برای از سرگیری دریانوردی ایمن از طریق تنگه هرمز، با حفظ حاکمیت و حقوق حاکمیتی خود، قائل هستند، متمرکز بود.

دو وزیر با توجه به وضعیت کنونی در تنگه که ناشی از جنگ اخیر و پیامد‌های فاجعه‌بار آن است، چارچوبی مرحله‌بندی‌شده را مورد بحث قرار دادند که می‌تواند مبنایی عملی و قابل اجرا برای پیشبرد امور فراهم کند.

چارچوب پیشنهادی شامل ایجاد یک کریدور دریانوردی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز و توافقی برای اجرای یک پروژه مشترک به منظور پاکسازی تنگه از مین است. مذاکرات فنی میان دو طرف با هدف توافق بر سر یک کریدور دریانوردی دائمی و اداره آینده تنگه، و همچنین سازوکاری برای تبادل اطلاعات، مدیریت ترافیک و ارائه خدمات دریانوردی و امنیتی مربوطه ادامه خواهد یافت.

در این راستا، هر دو طرف بر اهمیت برگزاری گفت‌و‌گو‌های مشترک با کشور‌های منطقه هم مرز با آب‌های خلیج فارس تأکید کردند. آنها همچنین بر لزوم رعایت حقوق بین‌الملل قابل اعمال و احترام به حقوق حاکمیتی کشور‌های ساحلی تأکید ورزیدند.