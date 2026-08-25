اسرائیل ساختمان آنروا در قدس اشغالی را تخریب کرد 

ارتش رژیم صهیونیستی و شهرداری قدس اشغالی، در ادامه سیاست ممنوعیت فعالیت «آنروا»، ساختمان این نهاد را تخریب کردند؛ اقدامی که در راستای تضعیف اردوگاه‌های آوارگان و سلب حق بازگشت فلسطینیان و با هدف تغییر بافت جمعیتی و جغرافیایی شمال قدس انجام می‌شود.

پس از تخریب مقر اصلی آژانس «امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی» (آنروا) در ژانویه گذشته، روز سه‌شنبه ساختمان دیگر این نهاد سازمان ملل در منطقه «کفر عقب» در شمال قدس اشغالی نیز تخریب شد. آنروا و مقامات فلسطینی این اقدامات را نقض آشکار مصونیت اماکن سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و تلاشی سازمان‌یافته برای محو هویت آوارگان فلسطینی و جایگزینی نهاد‌های اشغالگر به جای مؤسسات بین‌المللی می‌دانند. در هنگام تخریب این ساختمان، «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی اسرائیل نیز حضور داشت. به گزارش العربی‌الجدید، بن‌گویر مدعی شد: «امروز عملیات تخلیه مجتمع آنروا در قدس را کلید زدیم. حاکمیت فقط شعار نیست، بلکه اقدام میدانی است.» این وزیر افراطی با تکرار اتهامات پیشین رژیم صهیونیستی علیه این نهاد بین‌المللی، ادعا کرد که برخی کارکنان آنروا در رویداد‌های ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دست داشته‌اند و افزود: «سازمانی که با دشمنان ما هم‌کاری می‌کند و در کشتار ۷ اکتبر مشارکت فعال داشته، حق ادامه حیات ندارد.» وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر همچنین تأکید کرد که آنروا جایی در قدس و دیگر سرزمین‌های اشغالی نخواهد داشت و مدعی شد که قدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل باقی خواهد ماند. عمر رجوب، مدیر اداره رسانه در استانداری قدس، به العربی‌الجدید تأکید کرد: «آنچه برای این مؤسسه اتفاق می‌افتد در چارچوب اجرای مجموعه‌ای از قوانین و رویه‌های اسرائیل علیه آنروا است که از ممنوعیت کار آن شروع می‌شود و به هدف قرار دادن مقر آن می‌رسد. اشغالگران قصد دارند این مؤسسه را به عنوان بخشی از تغییر چشم‌انداز جمعیتی و جغرافیایی در شمال قدس اشغال کنند.»

رجوب هشدار داد که تخلیه و تصرف این مؤسسه می‌تواند عواقبی داشته باشد، از جمله محروم کردن صد‌ها دانشجوی فعلی از تکمیل تحصیلات خود و جلوگیری از ثبت‌نام هزاران نفر دیگر در آینده. او خاطرنشان کرد که این مؤسسه «بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دروازه» برای هزاران پناهنده جوان در اردوگاه‌های کرانه باختری برای شروع حرفه خود است. تخریب مرکز آنروا در نهایت با هدف از بین بردن اردوگاه‌ها و حق بازگشت پناهندگان انجام می‌شود. رژیم صهیونیستی از ابتدای سال ۲۰۲۵ هرگونه فعالیت آنروا را به اتهام همکاری با حماس ممنوع اعلام کرده است؛ نهادی که بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات مختلف به آوارگان فلسطینی است و به گفته سازمان ملل، در نبود این نهاد، وضعیت کمک‌رسانی به فلسطینیان بسیار دشوار و حتی ناممکن خواهد شد. تخریب مقر آنروا را می‌توان در چارچوب سیاست‌های تل‌آویو برای تضعیف حضور نهاد‌های بین‌المللی در سرزمین‌های اشغالی، گسترش کنترل بر کرانه باختری و تشدید فشار بر جمعیت فلسطینی ارزیابی کرد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که هم‌زمان روند شهرک‌سازی، مصادره زمین و اعمال کنترل اداری و امنیتی اسرائیل بر کرانه باختری تشدید شده است؛ روندی که برخی ناظران آن را گامی در جهت الحاق عملی و تدریجی این منطقه می‌دانند. در همین حال، سازمان ملل و کشور‌های اروپایی بار‌ها نسبت به گسترش شهرک‌سازی، خشونت شهرک‌نشینان و جابه‌جایی فلسطینیان در کرانه باختری هشدار داده و خواستار توقف این اقدامات شده‌اند.