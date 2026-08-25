کد خبر: 1376156
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

اسرائیل ساختمان آنروا در قدس اشغالی را تخریب کرد 

ارتش رژیم صهیونیستی و شهرداری قدس اشغالی، در ادامه سیاست ممنوعیت فعالیت «آنروا»، ساختمان این نهاد را تخریب کردند؛ اقدامی که در راستای تضعیف اردوگاه‌های آوارگان و سلب حق بازگشت فلسطینیان و با هدف تغییر بافت جمعیتی و جغرافیایی شمال قدس انجام می‌شود. 
پس از تخریب مقر اصلی آژانس «امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی» (آنروا) در ژانویه گذشته، روز سه‌شنبه ساختمان دیگر این نهاد سازمان ملل در منطقه «کفر عقب» در شمال قدس اشغالی نیز تخریب شد. آنروا و مقامات فلسطینی این اقدامات را نقض آشکار مصونیت اماکن سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و تلاشی سازمان‌یافته برای محو هویت آوارگان فلسطینی و جایگزینی نهاد‌های اشغالگر به جای مؤسسات بین‌المللی می‌دانند. در هنگام تخریب این ساختمان، «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی اسرائیل نیز حضور داشت. به گزارش العربی‌الجدید، بن‌گویر مدعی شد: «امروز عملیات تخلیه مجتمع آنروا در قدس را کلید زدیم. حاکمیت فقط شعار نیست، بلکه اقدام میدانی است.» این وزیر افراطی با تکرار اتهامات پیشین رژیم صهیونیستی علیه این نهاد بین‌المللی، ادعا کرد که برخی کارکنان آنروا در رویداد‌های ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دست داشته‌اند و افزود: «سازمانی که با دشمنان ما هم‌کاری می‌کند و در کشتار ۷ اکتبر مشارکت فعال داشته، حق ادامه حیات ندارد.» وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر همچنین تأکید کرد که آنروا جایی در قدس و دیگر سرزمین‌های اشغالی نخواهد داشت و مدعی شد که قدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل باقی خواهد ماند. عمر رجوب، مدیر اداره رسانه در استانداری قدس، به العربی‌الجدید تأکید کرد: «آنچه برای این مؤسسه اتفاق می‌افتد در چارچوب اجرای مجموعه‌ای از قوانین و رویه‌های اسرائیل علیه آنروا است که از ممنوعیت کار آن شروع می‌شود و به هدف قرار دادن مقر آن می‌رسد. اشغالگران قصد دارند این مؤسسه را به عنوان بخشی از تغییر چشم‌انداز جمعیتی و جغرافیایی در شمال قدس اشغال کنند.» 
رجوب هشدار داد که تخلیه و تصرف این مؤسسه می‌تواند عواقبی داشته باشد، از جمله محروم کردن صد‌ها دانشجوی فعلی از تکمیل تحصیلات خود و جلوگیری از ثبت‌نام هزاران نفر دیگر در آینده. او خاطرنشان کرد که این مؤسسه «بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دروازه» برای هزاران پناهنده جوان در اردوگاه‌های کرانه باختری برای شروع حرفه خود است. تخریب مرکز آنروا در نهایت با هدف از بین بردن اردوگاه‌ها و حق بازگشت پناهندگان انجام می‌شود. رژیم صهیونیستی از ابتدای سال ۲۰۲۵ هرگونه فعالیت آنروا را به اتهام همکاری با حماس ممنوع اعلام کرده است؛ نهادی که بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات مختلف به آوارگان فلسطینی است و به گفته سازمان ملل، در نبود این نهاد، وضعیت کمک‌رسانی به فلسطینیان بسیار دشوار و حتی ناممکن خواهد شد. تخریب مقر آنروا را می‌توان در چارچوب سیاست‌های تل‌آویو برای تضعیف حضور نهاد‌های بین‌المللی در سرزمین‌های اشغالی، گسترش کنترل بر کرانه باختری و تشدید فشار بر جمعیت فلسطینی ارزیابی کرد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که هم‌زمان روند شهرک‌سازی، مصادره زمین و اعمال کنترل اداری و امنیتی اسرائیل بر کرانه باختری تشدید شده است؛ روندی که برخی ناظران آن را گامی در جهت الحاق عملی و تدریجی این منطقه می‌دانند. در همین حال، سازمان ملل و کشور‌های اروپایی بار‌ها نسبت به گسترش شهرک‌سازی، خشونت شهرک‌نشینان و جابه‌جایی فلسطینیان در کرانه باختری هشدار داده و خواستار توقف این اقدامات شده‌اند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، فلسطین ، سازمان ملل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند

۵ علامت مهم سکته مغزی

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

رئیس مجلس به کربلا رسید

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

گردشگری گلستان با ظرفیت و بی‌برنامه

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

زنجان از معبر گردشگری تا مقصد ماندگار

هالیوود مروج دنیای بدون خدا و ابرقهرمانان

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند 

قرارگاه ویژه پلیس علیه تراستی‌ها تشکیل شد

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

نظم جدید منطقه بدون دخالت بیگانگان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار