مسکو به «منطقه حائل» با اوکراین «نه» گفت

جوان آنلاین: ماهها پس از فروپاشی مذاکرات صلح به رهبری امریکا میان روسیه و اوکراین، حالا اوکراین از میانجیگری مجدد امریکا سخن گفته است که موضوع منطقه حائل مطرح شده است. کرملین با تأکید بر اینکه این منطقه به روسیه تعلق دارد، ایده «منطقه حائل» در دونباس را رد کرد.
خودداری اوکراین از پذیرش درخواستهای روسیه برای واگذاری قلمرو بیشتر و درگیر شدن واشینگتن در جنگ با ایران، عملاً باعث شد مذاکرات قبلی میان مسکو و کییف بینتیجه بماند. ولودیمیر زلنسکی دیروز با شدت گرفتن دامنه آتش جنگ گفت که کشورش تا پایان تابستان آینده فرصتی برای میانجیگری امریکا برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین میبیند و پیشنویس یکصفحهای از ایدهها را با مقامات امریکایی و اروپایی تهیه کرده است تا به مسکو ارائه دهد. زلنسکی در این زمینه گفت: «آتشبس و پیشنهاد قبلی امریکا برای ایجاد یک منطقه آزاد اقتصادی در منطقه دونباس شرقی اوکراین از جمله ایدههای موجود در این سند هستند.» زلنسکی به خبرنگاران گفت: «این توافق شامل یکی از ایدههای آتشبس است و این نکته اصلی است. بخش دوم مربوط به پیشنهادی است که امریکاییها در مورد منطقه آزاد اقتصادی ارائه دادند.» زلنسکی افزود: «با توجه به مبارزات انتخاباتی قریبالوقوع برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ در امریکا، دریچهای برای پایان دادن به تقریباً چهار سال و نیم جنگ میبینم.» رئیسجمهور اوکراین افزود: «عنصر سوم در پیشنویس پیشنهاد، نقشی است که اتحادیه اروپا و ناتو ایفا خواهند کرد.»
دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، چنین طرحی را رد کرد و گفت: «دونباس قلمرو فدراسیون روسیه، یک نهاد تشکیلدهنده فدراسیون روسیه است..؛ و به سختی میتوان گفت که هیچ شخص ثالثی مناطق فدراسیون روسیه را اداره کند.» سخنگوی کرملین تأکید کرد که روسیه به جنگ ادامه میدهد زیرا هیچ راه مسالمتآمیزی برای پایان دادن به آن نمیبیند. او گفت: «روسیه همچنان پذیرای راهحلهای مسالمتآمیز است، اما در غیاب چنین راهحلهایی، ما به عملیات نظامی ویژه ادامه میدهیم.» پسکوف گفت: «نه تنها انتظار دارد، بلکه متقاعد شده است که پیروزی حاصل خواهد شد. این امر به شرایط فعلی بستگی دارد.»
همچنین، واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نشست دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با اوضاع اوکراین که به ابتکار کشورهای غربی برگزار شد، گفت: «هرگز هیچ توافقی به بهای نادیده گرفتن منافع امنیتی روسیه صورت نخواهد گرفت. افزایش دفعات برگزاری نشستهای شورای امنیت درباره اوکراین هیچ چیز را تغییر نخواهد داد. هرگونه تلاش برای تحمیل توقف درگیری به ما تحت پوشش آتشبس، صرفاً با هدف دادن فرصت تنفس به کییف برای تجدید سازمان و تأمین تسلیحاتی مجدد نیروهای مسلح اوکراین، محکوم به شکست است.» نبنزیا تأکید کرد: «تا زمانی که با روسیه با زبان اولتیماتوم، ترور و تهدید سخن گفته شود و واقعیتهای موجود در میدان نبرد نادیده گرفته شوند، گفتوگوی سیاسی و دیپلماتیک معنادار درباره مناقشه اوکراین امکانپذیر نخواهد بود.»