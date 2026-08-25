جوان آنلاین:در شرایطی که دشمنان ایران از تشدید فشارها و آنچه «محاصره کامل اقتصادی» میخوانند سخن میگویند، نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر این فشارها تسلیم نخواهد شد، هشدار داد که تحمیل تنگنا بر معیشت و اقتصاد مردم ایران نمیتواند بدون هزینه برای طراحان و همراهان این فشارها باشد. علی نیکزاد با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی در برابر تلاشهای دشمنان برای ایجاد تفرقه و دوقطبیسازی، گفت: دشمنان متوهم ایران از محاصره کامل اقتصادی سخن میگویند، اما ملت ایران در برابر این یاوهگوییها تسلیم نخواهد شد و دشمنان خود را تنبیه کرده و منافع اقتصادی آنان را با مخاطره جدی روبهرو خواهد کرد.
به گزارش خانه ملت، علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در نطق پیش از دستور خود گفت: دشمنان قسمخورده نظام و اسلام از هر فرصتی برای ایجاد تفرقه میان مذاهب اسلامی، گروهها و اندیشههای مختلف سیاسی، مردم و مسئولان و همچنین مردم با یکدیگر استفاده میکنند و همواره در تلاش برای ایجاد دوقطبی هستند، اما همیشه با سد بصیرت انقلابی مردم مواجه میشوند.
وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و تلاش دشمنان برای تضعیف ایران و امت اسلامی، اظهار کرد: در چنین شرایطی باید بیش از هر زمان دیگری وحدت را سرلوحه کار خود قرار دهیم. وحدت صرفاً یک شعار نیست، بلکه یک ایمان قلبی و اعتقاد عمیق است که رمز سربلندی در برابر استکبار جهانی به شمار میرود. نایبرئیس اول مجلس ادامه داد: هنگامی که وحدت و اتحاد مقدس یک ملت آسیب ببیند، دشمنان بهسادگی میتوانند بر سرنوشت آن ملت مسلط شوند و تاریخ ایران اسلامی نیز بهخوبی گواه این واقعیت است.
اشغال ایران؛ سند ذلت حکومت پهلوی
نیکزاد با اشاره به سالروز اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ توسط متفقین، این رویداد را در تاریخ معاصر کشور «سند ذلت حکومت منحوس پهلوی» دانست و گفت: رضاشاه با وجود ادعاهای پوچ، نتوانست از تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع کند. وی افزود: اشغالگران با بهانههای واهی از شمال و جنوب به ایران حمله کردند و ارتش بهظاهر مقتدر رضاشاه نیز بدون هیچ مقاومتی متلاشی شد. در آن مقطع، کشوری که خود را بیطرف اعلام کرده بود، شاهد اشغال، قحطی و تحقیر ملی بود. این نماینده مجلس با اشاره به رخدادهای پس از اشغال ایران، تلخترین بخش این ماجرا را تحقیر کشور در جریان برگزاری کنفرانس معروف تهران دانست و گفت: چند سال بعد، متفقین تصمیم گرفتند این کنفرانس را در پایتخت ایران برگزار کنند و سران قدرتهای استکباری در تهران گرد هم آمدند تا درباره سرنوشت ایران تصمیم بگیرند، اما محمدرضا پهلوی که بهعنوان شاه این کشور شناخته میشد، حتی به این کنفرانس راه داده نشد.
نیکزاد با بیان اینکه کلانروایت این واقعه نشان میدهد ایران در سایه حکومتهای وابسته و مرتجع نه یک کشور مستقل، بلکه به «محل عبور» و «اتاق انتظار» برای قدرتها تبدیل شده بود، افزود: کشوری که به جای تکیه بر توان داخلی به بیگانه دل بسته بود، حتی در خاک خود نیز صاحب اختیار نبود. وی این مسئله را بزرگترین عبرت تاریخی دانست و تأکید کرد: هر حکومت وابستهای حتی نمیتواند تاج و تخت خود را نیز حفظ کند.
عزت ملی ایران در برابر قدرتهای سلطهگر
نایبرئیس مجلس در ادامه با مقایسه آن دوران با شرایط کنونی، اظهار کرد: امروز در برابر آن ذلت تاریخی، شاهد عزت ملی ایران اسلامی در مقابل قدرتهای سلطهگر، بهویژه امریکا هستیم؛ جایی که نیروهای مسلح و ملت ایران نهتنها در برابر زیادهخواهیها ایستادگی میکنند، بلکه با قدرت بازدارندگی خود دشمن را به زانو درآوردهاند. وی افزود: امروز ایران در جنگ ارادهها با امریکا با اقتدار کامل به پیش میرود و این نتیجه وحدت ملی و اعتماد به نفسی است که ریشه در انقلاب اسلامی دارد. نیکزاد تأکید کرد: عزت امروز کشور مرهون ایستادگی در برابر دشمن، تکیه بر وحدت و استقلال است و ایران نهتنها در برابر امریکا عقبنشینی نمیکند، بلکه با قدرت از امنیت ملی و منافع کشور حفاظت خواهد کرد.
فشار بر اقتصاد ایران، برای دشمنان بیهزینه نخواهد بود
نایبرئیس اول مجلس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تهدیدها علیه اقتصاد ایران، گفت: دشمنان متوهم ما از محاصره کامل اقتصادی سخن میگویند، اما امریکای جنایتکار باید بداند که ملت ایران نهتنها در برابر این یاوهگوییها تسلیم نخواهد شد، بلکه دشمنان خود را تنبیه کرده و منافع اقتصادی آنان را با مخاطره جدی روبهرو خواهد کرد. وی تصریح کرد: اگر قرار باشد معیشت و اقتصاد مردم ایران تنگتر شود، اجازه داده نخواهد شد که دشمنان این ملت و کشورهایی که با آنان همکاری میکنند، در رفاه باشند.
نیکزاد وحدت و انسجام ملی را یکی از مهمترین پشتوانههای کشور در مقابله با فشارها و تهدیدهای خارجی دانست و با یادآوری تجربه تاریخی وابستگی و اشغال ایران، بر ضرورت تکیه بر استقلال، توان داخلی و ایستادگی در برابر زیادهخواهی دشمنان تأکید کرد؛ رویکردی که به گفته وی، امروز ایران را در موضع حفظ عزت ملی و دفاع از امنیت و منافع کشور قرار داده است.
نمای نزدیک
هر فشاری بر معیشت و امنیت مردم بخشی از جنگ است
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی تأکید کرد: هر فشاری که معیشت و امنیت مردم را هدف بگیرد، بخشی از جنگ است. سردار سرتیپ پاسدار ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در پیامی در فضای مجازی نوشت: برای ایران، اقتصاد، آسایش و رفاه مردم توأم با امنیت، بخشی از میدان دفاع است. وی در ادامه پیام خود تأکید کرده است: هر فشاری که معیشت و امنیت مردم را هدف بگیرد، بخشی از جنگ است. کسانی که میدان فشار را گسترش میدهند، بدانند، ما هم برای دفاع از مردم، میدان را در چارچوب منافع ملی گسترش خواهیم داد.