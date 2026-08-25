در تازه‌ترین ضربه پلیس آگاهی تهران بزرگ به شبکه‌های سرقت، ۲۵۵ سارق و مالخر در قالب ۵۶ باند مجرمانه دستگیر شدند؛ متهمانی که از موبایل‌قاپی و زورگیری تا سرقت خانه و خودرو و کلاهبرداری فعالیت داشتند و بخشی از اموال سرقتی‌شان نیز به مال‌باختگان بازگردانده شد.

جوان آنلاین: در تازه‌ترین ضربه پلیس آگاهی تهران بزرگ به شبکه‌های سرقت، ۲۵۵ سارق و مالخر در قالب ۵۶ باند مجرمانه دستگیر شدند؛ متهمانی که از موبایل‌قاپی و زورگیری تا سرقت خانه و خودرو و کلاهبرداری فعالیت داشتند و بخشی از اموال سرقتی‌شان نیز به مال‌باختگان بازگردانده شد.

صبح دیروز، کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت در تازه‌ترین طرح مقابله با سارقان و مالخران، ۲۵۵ متهم را دستگیر کردند و برای گفت‌و‌گو با خبرنگاران، در محوطه پلیس آگاهی تهران بزرگ به صف شدند.

متهمان دستگیرشده در این طرح، مجموعه‌ای از جرائم مختلف را در پرونده خود داشتند؛ از موبایل‌قاپی و زورگیری گرفته تا سرقت منزل، سرقت خودرو و کلاهبرداری با شگرد‌های مختلف، از جمله در پوشش اجاره خانه و فروش خودرو. در میان بازداشت‌شدگان همچنین افرادی که در پوشش فعالیت شرکت‌های هرمی به کلاهبرداری و آدم‌ربایی متهم بودند نیز حضور داشتند.

در میان این افراد، هم سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار دیده می‌شدند و هم متهمانی که برای نخستین بار دستگیر شده بودند. بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد هر یک از این متهمان با شگردی متفاوت، طعمه‌های خود را انتخاب کرده و نقشه‌هایشان را اجرا می‌کردند.

کشف ۷۰ میلیارد تومان اموال سرقتی از ۵۶ باند

سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در حاشیه اجرای طرح دستگیری سارقان که در پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد، از اجرای نخستین طرح گسترده پلیس آگاهی در دوره جدید فعالیت این مجموعه خبر داد و گفت: در این طرح، ۲۵۵ سارق و مالخر که در قالب ۵۶ باند فعالیت می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند. در ایام پس از جنگ، جرائم پایتخت ۶۸ درصد کاهش یافت و پلیس با وجود آسیب‌دیدن برخی مقر‌های انتظامی، امنیت خانه‌ها و اماکن شهروندان را حفظ کرد.

وی با اشاره به شرایط ویژه پایتخت در ایام جنگ و روز‌های پس از آن اظهار کرد: در آن روز‌ها همه توان پلیس برای تأمین امنیت مردم به کار گرفته شد و مأموران در نقاط مختلف شهر، ایست‌های بازرسی و گشت‌های انتظامی حضور داشتند. حتی در شرایطی که برخی مقر‌های انتظامی آسیب دیده و تخریب شده بود، مأموران پلیس از خدمت‌رسانی به مردم دست نکشیدند.

بازگشت مردم به خانه‌هایشان

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به بازگشت شهروندان تهرانی پس از خروج موقت از پایتخت گفت: برخی از مردم که در جریان جنگ تهران را ترک کرده بودند، هنگام بازگشت تصور می‌کردند ممکن است خانه‌ها و مغازه‌هایشان مورد سرقت قرار گرفته باشد، اما وقتی به شهر بازگشتند، با شرایط عادی مواجه شدند و دیدند اموال و اماکن آنها در امنیت بوده است.

کاهش ۶۸ درصدی جرائم

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه با اشاره به آمار جرائم پایتخت در روز‌های پس از جنگ اظهار کرد: در جمع‌بندی انجام‌شده، میزان جرائم در این ایام نسبت به شرایط عادی ۶۸ درصد کاهش داشت. وی افزود: همکاری مردم با پلیس و حضور گسترده مأموران در نقاط مختلف شهر، نقش مهمی در کنترل جرائم داشت و در حوزه مقابله با سرقت نیز اقدامات خوبی انجام شد. وی افزود: بخشی از اموال سرقتی نیز در جریان این عملیات کشف شده که ارزش ریالی آنها حدود ۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

نقش رسانه‌ها در کشف سرقت

سردار محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت ارتباط پلیس و رسانه‌ها اظهار کرد: اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع اقدامات پلیس می‌تواند علاوه بر افزایش احساس امنیت، در کشف جرائم و شناسایی مال‌باختگان نیز مؤثر باشد.

گفت‌و‌گو با متهمان

مهدی؛ سارقی که می‌خواست بازیگر شود

یکی از سارقان دستگیرشده در طرح پلیس آگاهی، جوانی به نام مهدی، معروف به «مهدی طولانی» است. او می‌گوید به دلیل قد بلند و شباهت ظاهری‌اش به بهرام افشاری، بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون، همیشه آرزو داشته مانند او وارد دنیای بازیگری شود و به شهرت برسد؛ اما آشنایی با دوستان ناباب و گرفتار شدن در دام اعتیاد، مسیر زندگی‌اش را تغییر داده و او را به سمت سرقت کشانده است.

مهدی، چند فقره سابقه داری؟

سابقه سرقت از منزل دارم.

گفته بودی به بازیگری علاقه داشتی، اما سر از سرقت درآوردی. چرا؟

قد بلندی دارم و شباهت زیادی به بهرام افشاری، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون، دارم. همیشه دوست داشتم مثل او بازیگر شوم و در این عرصه به شهرت برسم، اما رفت‌وآمد با دوستان ناباب باعث شد گرفتار اعتیاد شوم و مسیر زندگی‌ام تغییر کند.

به چه موادی اعتیاد داری؟

هر چیزی که فکرش را بکنید مصرف می‌کنم؛ از شیشه و گل گرفته تا مواد مخدر دیگر. اگر پول داشته باشم، کوکائین هم مصرف می‌کنم. خودم را تحویل می‌گیرم و مواد خوب هم مصرف می‌کنم.

این بار به چه اتهامی دستگیر شدی؟

به اتهام سرقت از منزل.

شگردت برای ورود به خانه‌ها چه بود؟

قد بلندی دارم و از آن استفاده می‌کردم. اصطلاحاً جامپ می‌کردم؛ با یک حرکت می‌پریدم و نرده را می‌گرفتم و با حرکت بعدی خودم را به نرده و پنجره می‌رساندم. بعد وارد خانه می‌شدم و اموال را سرقت می‌کردم.

معمولاً چه چیز‌هایی می‌دزدیدی؟

هر چیزی که ارزش داشته باشد. قبلاً بیشتر دنبال طلا بودم، اما مدتی است طلافروش‌ها طلای بدون فاکتور را نمی‌خرند. به همین دلیل سراغ وسایل دیگر می‌رفتم و خیلی وقتم را برای پیدا کردن طلا تلف نمی‌کردم. البته اگر یخچالم خالی بود، مواد غذایی هم سرقت می‌کردم. مواد غذایی آنقدر گران شده که به نظرم ارزش سرقت دارد.

وسایل عتیقه هم سرقت می‌کردی. درست است؟

بله، اگر وسیله عتیقه‌ای پیدا می‌کردم، سرقتش می‌کردم. مثلاً یک بار از خانه‌ای یک تفنگ عتیقه دزدیدم که مأموران آن را از خانه‌ام کشف کردند.



توصیه‌های یک سارق پشیمان

فرشاد، جوان ۲۰ ساله‌ای که در جریان طرح دستگیری سارقان به اتهام موبایل‌قاپی بازداشت شده است، می‌گوید مال حرام برایش عاقبت خوبی نداشته و خیلی زود تاوان کارش را پس داده است. او که از کرده خود ابراز پشیمانی می‌کند، در ادامه چند توصیه به شهروندان دارد تا با رعایت نکات ایمنی، از به سرقت رفتن اموالشان جلوگیری کنند.

فرشاد، چند سال داری؟

۲۰ ساله هستم.

سابقه داری؟

نه. تازه شروع کرده بودم که خوشبختانه خیلی زود دستگیر شدم.

چرا می‌گویی خوشبختانه؟

مال حرام به من و خانواده‌ام نساخت. خیلی زود تاوان کارم را پس دادم و حالا هم پشیمانم. تصمیم دارم وقتی آزاد شدم، دیگر سراغ سرقت نروم.

چه اتفاقی برایت افتاد که می‌گویی تاوانش را پس دادی؟

خواهرم کار می‌کند و با پول خودش یک گوشی آیفون ۱۷ پرومکس خریده بود. چند روز قبل در یکی از خیابان‌ها، وقتی گوشی‌اش زنگ خورد و خواست پاسخ بدهد، چند زورگیر راهش را سد کردند. خواهرم مقاومت کرد و آنها با قمه ضربه‌ای به دستش زدند. عصب دستش به‌شدت آسیب دیده و هنوز در بیمارستان بستری است. بلایی که همکارانم سر خواهرم آوردند، برای من مثل تاوان کار‌هایی بود که انجام داده بودم.

اصلاً چه شد که وارد باند سارقان شدی؟

اولین بار همراه دوستانم در یک میهمانی بودیم و مواد مصرف کردیم. احساس می‌کردیم قدرت خاصی پیدا کرده‌ایم. همان‌جا تصمیم گرفتیم از شهروندان موبایل‌قاپی کنیم.

چرا ادامه دادی؟

واقعیت این است که پول مفت خیلی برایم شیرین بود. همراه دوستانم به خیابان می‌رفتیم، سرقت می‌کردیم، موبایل‌ها را می‌فروختیم و پول خوبی به دست می‌آوردیم و بعد هم با آن خوشگذرانی می‌کردیم. اگر مواد مصرف نمی‌کردم، شاید هیچ‌وقت سراغ سرقت نمی‌رفتم. مواد خیلی روی مغزم تأثیر گذاشته بود.

چند نفره سرقت می‌کردید؟

معمولاً دو یا چهار نفره. با دو موتورسیکلت در خیابان‌ها پرسه می‌زدیم، طعمه را انتخاب می‌کردیم و بعد نقشه سرقت را اجرا می‌کردیم.

حرف آخرت چیست؟‌

می‌خواهم به شهروندان توصیه کنم مراقب اموالشان باشند. در خیابان از هندزفری استفاده کنند و به‌خصوص در مکان‌های خلوت گوشی را در دست نگیرند. هنگام ترافیک و پشت چراغ قرمز، در خودرو را قفل کنند و شیشه‌ها را بالا بکشند. همچنین مراقب تصادف‌های ساختگی باشند. بعضی از دوستانم با ایجاد تصادف ساختگی، راننده را از خودرو بیرون می‌کشند و بعد نقشه سرقت را اجرا می‌کنند.